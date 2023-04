“Guardar la calma”: Fenómeno natural que producirá ola de calor inicia este martes en Choluteca

Choluteca 25-abril 11:46 am

Nacaome 25-abril 11:48 am

Yuscarán 27-abril 11:45 am

Tegucigalpa 27-abri 11:46 am

La Paz 28-abril 11:48 am

La Esperanza 28-abril 11:50 am

Nueva Ocotepeque 28-abril 11:54 am

Comayagua 28-abril 11:48 am

Gracias 29-abril 11:52 am

Juticalpa 29-abril 11:42 am

Santa Rosa de Copán 29-abril 11:52 am

Copán Ruinas 30-abril 11:53 am

Santa Bárbara 1-mayo 11:50 am

Yoro 2-mayo 11:45 am

Puerto Lempira 2-mayo 11:32 am

San Pedro Sula 3-mayo 11:49 am

La Ceiba 4-mayo 11:43 am

Trujillo 4-mayo 11:40 am

Roatán 5-mayo 11:43 am