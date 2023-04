CIDH evalúa la situación de reos, etnias y otros actores sociales en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este lunes una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios de Honduras.

“Después de cinco años de nuestra última visita in loco en Honduras, comenzamos hoy de nuevo otra visita in loco a este país”, dijo en una comparecencia ante la prensa la presidenta de la CIDH, la jamaiquina Margarette May Macaulay.

Añadió que la visita, que tiene el “propósito de observar la situación de los derechos humanos” en el país, cerrará el viernes, cuando dará a conocer un informe preliminar.