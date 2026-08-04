Gobierno de Asfura lanza plataforma digital para agilizar exportaciones y atraer inversión

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura presentó este martes un paquete de acciones orientadas a facilitar el comercio exterior, modernizar trámites y fortalecer la competitividad del sector exportador hondureño. El evento que se desarrolló en Casa Presidencial incluyó el lanzamiento del Portal Único de Comercio de Honduras (PUCH), una herramienta digital que centraliza gestiones institucionales y busca reducir tiempos, costos y burocracia en los procesos de exportación.

Durante la presentación de la plataforma a exportadores y representantes del sector privado, el mandatario destacó que su administración ha impulsado en los primeros meses decisiones que no se actualizaban desde hace décadas, entre ellas la flexibilización de la declaración de exportación y la ampliación de plazos para la repatriación de divisas. Asfura afirmó que "estas medidas forman parte de un esfuerzo por convertir al Gobierno en un facilitador de la producción, el empleo y la atracción de inversión". El presidente Asfura sostuvo que "Honduras debe avanzar con soluciones ágiles, mayor eficiencia y trabajo conjunto entre Gobierno y sector privado para abrir nuevos mercados, atraer capital y fortalecer la economía nacional".

Por su parte el secretario de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó que el PUCH sustituye al antiguo sistema de comercio exterior y reúne en una sola plataforma más de nueve instituciones vinculadas al sector, entre ellas el Banco Central de Honduras (BCH), Aduanas, Servicio Nacional de Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) e Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin). "Ya se han integrado 22 procesos de exportación, con el objetivo de ofrecer una gestión más ágil, trazable y moderna", detalló Ordóñez. Añadió que el Gobierno "encontró trámites dispersos y engorrosos, por lo que en este período se ha trabajado en una secretaría de puertas abiertas, coordinando institución por institución para responder a las necesidades de los exportadores". Aseguró que "la visión presidencial es facilitar la actividad económica y digitalizar el aparato estatal".