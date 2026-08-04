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Gobierno de Asfura lanza plataforma digital para agilizar exportaciones y atraer inversión

La plataforma contribuirá en agilizar procesos para las exportaciones de los productos en los que se incluyen varias instituciones gubernamentales

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:44
Gobierno de Asfura lanza plataforma digital para agilizar exportaciones y atraer inversión

El presidente de la República Nasry Asfura, participó en el lanzamiento de la plaforma que contribuirá a agilizar las exportaciones y atraer las inversiones a Honduras.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura presentó este martes un paquete de acciones orientadas a facilitar el comercio exterior, modernizar trámites y fortalecer la competitividad del sector exportador hondureño.

El evento que se desarrolló en Casa Presidencial incluyó el lanzamiento del Portal Único de Comercio de Honduras (PUCH), una herramienta digital que centraliza gestiones institucionales y busca reducir tiempos, costos y burocracia en los procesos de exportación.

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Durante la presentación de la plataforma a exportadores y representantes del sector privado, el mandatario destacó que su administración ha impulsado en los primeros meses decisiones que no se actualizaban desde hace décadas, entre ellas la flexibilización de la declaración de exportación y la ampliación de plazos para la repatriación de divisas.

Asfura afirmó que "estas medidas forman parte de un esfuerzo por convertir al Gobierno en un facilitador de la producción, el empleo y la atracción de inversión".

El presidente Asfura sostuvo que "Honduras debe avanzar con soluciones ágiles, mayor eficiencia y trabajo conjunto entre Gobierno y sector privado para abrir nuevos mercados, atraer capital y fortalecer la economía nacional".

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Por su parte el secretario de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó que el PUCH sustituye al antiguo sistema de comercio exterior y reúne en una sola plataforma más de nueve instituciones vinculadas al sector, entre ellas el Banco Central de Honduras (BCH), Aduanas, Servicio Nacional de Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) e Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

"Ya se han integrado 22 procesos de exportación, con el objetivo de ofrecer una gestión más ágil, trazable y moderna", detalló Ordóñez.

Añadió que el Gobierno "encontró trámites dispersos y engorrosos, por lo que en este período se ha trabajado en una secretaría de puertas abiertas, coordinando institución por institución para responder a las necesidades de los exportadores".

Aseguró que "la visión presidencial es facilitar la actividad económica y digitalizar el aparato estatal".

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En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, Juan Carlos Javier, valoró el acercamiento del Ejecutivo con el empresariado y señaló que "las nuevas medidas representan un avance concreto para la competitividad".

Destacó que "el acceso más flexible a divisas y la simplificación administrativa alivian la carga de los exportadores y fortalecen la generación de empleo".

A ese respaldo se sumó Víctor Castillo, del sector de producción y distribución de productos de cuidado personal, quien afirmó que las decisiones anunciadas por el Gobierno "generan confianza por parte de la empresa privada".

A su juicio, la digitalización de trámites y la ampliación de plazos para repatriar divisas son “buenas noticias para el país” y un apoyo directo para hacer negocios y crear empleo.

Mientras que el presidente del BCH, Roberto Lagos, hizo una presentación sobre las ventajas que representa la nueva plataforma que contribuirá a mejorar las exportaciones de Honduras a los mercados internacionales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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