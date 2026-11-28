Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas revisa las contrataciones de personal en las instituciones públicas, tras la alerta de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) por el incremento del 6.7% en el gasto corriente previsto en el Presupuesto General de la República de 2027.

El integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Erik Alvarado, explicó que la revisión busca evitar la contratación de empleados que no cumplan funciones dentro de las instituciones públicas.

​​​​​El diputado explicó que el proceso busca garantizar que cada dependencia cuente con el personal necesario para cumplir sus responsabilidades y que los recursos públicos se destinen a los empleados que desempeñan funciones dentro del Estado.

“Se está revisando cada institución para que funcione correctamente con el personal idóneo. Sabemos que el presidente Asfura ha dicho que el gobierno no es para contratar personal que no llega a hacer nada; el gobierno necesita personas que lleguen a realizar su función”, expresó Alvarado.

Además, agregó: “Según nos dijo el ministro de Finanzas, se está revisando con cada ministerio, con cada institución, con cada dirección, para que cada institución o ministerio cuente con el personal idóneo y no con un personal que esté haciendo nada”, manifestó.