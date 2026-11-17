“Si nos remitimos al (presupuesto del) año 2021, hasta este momento (2026) casi se ha duplicado el presupuesto general de la República”, expresó Hércules (a partir del 19:33).

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, afirmó que el presupuesto general de la República de Honduras casi se ha duplicado desde 2021, al referirse al crecimiento de los recursos públicos durante los últimos años.

EH Verifica preguntó a Hércules sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

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Durante la conferencia, el funcionario defendió la política de contención del gasto público y explicó que el proyecto presupuestario para 2027 contempla 455,374.8 millones de lempiras, lo que representa un incremento del 2.5% respecto al presupuesto aprobado para 2026.

Las declaraciones de Hércules surgieron después de las reuniones del gabinete económico en Washington, Estados Unidos. El funcionario abordó la situación de las finanzas públicas de Honduras, así como la formulación del Presupuesto General de la República para 2027.

Sin embargo, la afirmación es falsa . Los documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin) muestran que el presupuesto aprobado aumentó un 54% entre 2021 y 2026, por debajo del crecimiento del 100% que representaría una duplicación.

Para comprobar la declaración, EH Verifica comparó los montos aprobados para ambos ejercicios fiscales, utilizando como referencia los presupuestos generales de ingresos y egresos publicados por la Sefin.

En 2021, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto general de 288,871.1 millones de lempiras, según el Presupuesto Ciudadano de ese año y el informe de liquidación de la administración pública correspondiente al ejercicio fiscal.

Por su parte, el presupuesto general reformulado y aprobado para 2026 asciende a 444,335.8 millones de lempiras, conforme al decreto presupuestario publicado el 23 de abril de 2026.

La diferencia entre ambos montos es de 155,464.7 millones de lempiras, lo que representa un crecimiento nominal del 53.8% durante ese período.

Por lo tanto, el presupuesto de 2026 equivale a aproximadamente 1.54 veces el aprobado en 2021. Para haberse duplicado, tendría que alcanzar los 577,742.2 millones de lempiras, una cifra superior en 133,406.4 millones al monto aprobado para 2026.

El proyecto de presupuesto para 2027 también permite ampliar la comparación. La Sefin presentó una propuesta de 455,374.8 millones de lempiras, que representa un incremento del 2.5% frente al presupuesto aprobado para 2026.

Incluso si se utiliza el monto propuesto para 2027, el aumento respecto a 2021 sería del 57.6%, equivalente a 166,503.7 millones de lempiras adicionales. Es decir, tampoco se alcanzaría una duplicación del presupuesto.

De acuerdo con la documentación presupuestaria, las cifras de 2021 y 2026 corresponden a presupuestos aprobados, mientras que la de 2027 es una propuesta presentada ante el Congreso Nacional, por lo que aún está sujeta a modificaciones.

Henry Rodríguez, economista, explicó que, en términos técnicos de finanzas públicas, duplicar un presupuesto supone un crecimiento del 100% respecto al monto previo, condición que no se cumple en la aseveración de Hércules.

“Duplicar es multiplicar por dos, tiene que ser un incremento del 100%”, aseguró Rodríguez.

Esto demuestra que, aunque hubo un incremento, este no alcanzó el 100% necesario para duplicarse. Incluso al considerar el proyecto presupuestario de 2027, el crecimiento respecto a 2021 sería del 57.6%, por lo que tampoco se sostiene lo expresado por el funcionario.

En conclusión, la afirmación del secretario de Finanzas, Emilio Hércules, es falsa.