“La diputada Luz Ernestina, por ejemplo, presentó un proyecto de ley encaminado a separar las elecciones del Congreso Nacional de las elecciones de alcalde y de presidente, para poner a medio término, como lo hacen todos los países de América. Realmente, solo Honduras no tiene elecciones separadas, es el único”, expresó Cálix (a partir del 1:01:02).

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, aseguró que Honduras es el único país de América que no celebra por separado las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, al referirse a una propuesta de reforma electoral para modificar las fechas en las que se eligen estas autoridades.

EH Verifica preguntó a Cálix por su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

Entre las propuestas figuran cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), la transmisión de resultados, los escrutinios, la segunda vuelta presidencial y la separación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, que actualmente se celebran en una misma jornada.

Las declaraciones de Cálix surgen en medio de las discusiones que el Congreso Nacional ha mantenido durante las últimas semanas sobre una serie de reformas electorales orientadas a modificar las reglas de organización y desarrollo de los comicios, después de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Sin embargo, la afirmación es falsa . Guatemala y Panamá también celebran elecciones para elegir presidente, diputados y alcaldes durante una misma jornada electoral, según la información publicada por sus respectivos organismos electorales.

En Honduras, el artículo 212 de la Ley Electoral establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones generales para elegir al presidente y los designados presidenciales, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados al Congreso Nacional y miembros de las corporaciones municipales.

Este mecanismo se aplicó en los comicios generales del 30 de noviembre de 2025, cuando los hondureños votaron para elegir a las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Guatemala es uno de los países que contradice la declaración del congresista. El 25 de junio de 2023, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y autoridades de las 340 corporaciones municipales.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ese país, los votantes recibieron cinco papeletas diferenciadas por colores para elegir a las autoridades nacionales, legislativas y municipales, además de sus representantes ante el Parlamento Centroamericano.

Aunque Guatemala celebró una segunda vuelta presidencial el 20 de agosto de 2023, esto no modifica el hecho de que las elecciones de los tres niveles se realizaron inicialmente en una misma fecha.

Otro ejemplo es Panamá, donde el 5 de mayo de 2024 se celebraron elecciones generales para elegir al presidente de la República, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes y otras autoridades locales.

De acuerdo con la convocatoria del Tribunal Electoral de Panamá, en esos comicios también se eligieron 701 representantes de corregimiento, 11 concejales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) confirma que Panamá también celebra elecciones presidenciales, legislativas y municipales de manera simultánea.

En su informe , publicado en diciembre de 2024, la organización explica que el sistema electoral panameño contempla cuatro elecciones concurrentes: presidencial, legislativa, municipal y de representantes de corregimiento.

La simultaneidad electoral, por tanto, no es exclusiva de Honduras. Tanto Guatemala como Panamá cuentan con sistemas que permiten elegir a las principales autoridades nacionales y municipales durante una misma jornada de votación.

Hasta el 16 de noviembre de 2026, no se identificaron reformas aprobadas en Guatemala ni en Panamá que establezcan la celebración por separado de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúa preparando las elecciones generales del 27 de junio de 2027, en las que está prevista la elección de autoridades nacionales y municipales.

Por lo tanto, la afirmación del diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, es falsa.