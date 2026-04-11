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Fallece la escritora y maestra Aura Enoé Cálix Turcios a los 98 años

La reconocida intelectual de Juticalpa dejó un legado en la educación y la literatura hondureña tras décadas de formación y producción cultural

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 20:06
Fallece la escritora y maestra Aura Enoé Cálix Turcios a los 98 años

Tras conocerse su fallecimiento, la Casa de la Cultura de Juticalpa expresó su pesar mediante un mensaje público.

 Foto: Cortesía

Juticalpa, Olancho.- La profesora y reconocida escritora Aura Enoé Cálix Turcios falleció este sábado -11 de abril- a los 98 años, dejando un legado significativo en la educación y la cultura del país, específicamente en el departamento de Olancho.

Reconocida como una de las voces intelectuales más respetadas de Olancho, Cálix Turcios dedicó su vida a la enseñanza, formando a generaciones de estudiantes en su natal Juticalpa.

Su trayectoria trascendió las aulas, destacándose también como poetisa, ensayista y dramaturga, con una producción literaria que marcó la identidad cultural de la región.

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Entre sus obras más representativas figura Por Mi Patria Honduras, en la que plasmó su profundo amor por el país y su compromiso con la cultura nacional.

Tras conocerse su fallecimiento, la Casa de la Cultura de Juticalpa expresó su pesar mediante un mensaje público.

“La Casa de la Cultura de Juticalpa expresa su sincero pesar por la partida eterna de la Srta. Aura Enoé Cálix Turcios, acaecida el día de hoy, sábado 11 de abril de 2026”, señala el comunicado.

La institución destacó su papel como formadora en diversas áreas del conocimiento, incluyendo español, literatura, teatro, historia y valores.

Asimismo, resaltó que deja una amplia obra poética y el testimonio de una vida dedicada al servicio de los demás.

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“Nuestras condolencias para su distinguida familia y amigos dilectos... Descanse en paz la Srta. Aurita”, concluye el pronunciamiento.

El fallecimiento de Cálix Turcios ha generado muestras de pesar entre la comunidad cultural y educativa de Honduras, que reconoce su aporte invaluable.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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