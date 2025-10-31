Hospital Escuela registra alta mortalidad por derrames cerebrales

Tegucigalpa, Honduras.-El 20% de los pacientes que son internados en el Hospital Escuela (HE) fallecen después de tener un derrame cerebral en Honduras, informó Harlis Estrada, jefe del área de neurología.
Todos los días, las emergencias del principal centro asistencial entre tres a cuatro pacientes que se presentan a la institución en busca de asistencia médica después de haber sufrido un derrame cerebral.
Sin embargo, muchos llegan porque tienen otros síntomas, como convulsiones, crisis de hipoglicemia, vértigos y mareos; cuando los pacientes presentan un estado avanzado de deterioro o un derrame de gran tamaño suelen perder la vida.
De acuerdo con Estrada, todos los meses llegan uno 120 hondureños y “de todos los pacientes que llegan a las emergencias atendidos por Neurología, la mayoría son pacientes con ictus, o lo que conoce la gente como derrame cerebral”.
De las más de 100 personas atendidas cada mes en neurología, al menos 30 quedan hospitalizados por un largo periodo de tiempo, ya que “a veces vienen los pacientes cuando ya llevan muchas semanas e incluso de evolución del cuadro clínico”.
Al estar internos en el hospital, los pacientes pueden desarrollar infecciones porque no pueden hablar o respirar con normalidad, lo que también puede causar la muerte.
Estrada informó que a diario atienden entre 15 a 20 pacientes con padecimientos neurológicos, sin embargo, al realizar los exámenes médicos correspondientes, los resultados apuntan que al menos tres tuvieron un derrame cerebral, “o sea, no todos llegan por una parálisis o porque tiene problemas en el lenguaje, sino que llegan por otras patologías”, detalló el especialista.
Signos de alarma
El doctor recomendó a los hondureños buscar ayuda de emergencia si presenta alguno de estos síntomas de alarma, así evitar que el padecimiento cause más daños que puedan llegar a ser irreversibles y causar la muerte.
Los signos de alarma fundamentales son cuando la persona pierde el habla de forma abrupta, la movilidad en la mitad del cuerpo de forma brusca o aguda y que presente una parálisis facial de forma o una asimetría en la cara.
Cuando estos síntomas se presentan de un momento a otro, se recomienda acudir de emergencia a un centro asistencial. Es más frecuente en adultos mayores de 60 años y que tengan enfermedades de base como hipertensión o diabetes, y padecimientos que produzcan triglicéridos o colesterol alto.
En las primeras tres o seis horas es posible revertir el daño; los doctores pueden realizar tratamientos que eviten que el derrame se haga más grande, porque el aumento del tamaño es lo que puede causar la muerte de la persona.
Evitar un derrame cerebral
Según el especialista de la salud, para evitar tener un derrame cerebral es recomendable que tengan las enfermedades de base, como la hipertensión o diabetes, controlada y realizar ejercicio de manera constante.
Además, evitar fumar e intentar llevar una vida saludable, porque “tenemos un dicho que el ictus (derrame cerebral) que mejor evoluciona, es el que no se produce. Entonces, lo más importante es evitarlo”, dijo Estrada.
“Hay medicamentos como la aspirina, la torbatatina que está demostrado que evitan los infartos cerebrales y las hemorragias cerebrales” finalizó el especialista.