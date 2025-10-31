Hospital Escuela registra alta mortalidad por derrames cerebrales

Tegucigalpa, Honduras.-El 20% de los pacientes que son internados en el Hospital Escuela (HE) fallecen después de tener un derrame cerebral en Honduras, informó Harlis Estrada, jefe del área de neurología.

Todos los días, las emergencias del principal centro asistencial entre tres a cuatro pacientes que se presentan a la institución en busca de asistencia médica después de haber sufrido un derrame cerebral.

Sin embargo, muchos llegan porque tienen otros síntomas, como convulsiones, crisis de hipoglicemia, vértigos y mareos; cuando los pacientes presentan un estado avanzado de deterioro o un derrame de gran tamaño suelen perder la vida.

De acuerdo con Estrada, todos los meses llegan uno 120 hondureños y “de todos los pacientes que llegan a las emergencias atendidos por Neurología, la mayoría son pacientes con ictus, o lo que conoce la gente como derrame cerebral”.

De las más de 100 personas atendidas cada mes en neurología, al menos 30 quedan hospitalizados por un largo periodo de tiempo, ya que “a veces vienen los pacientes cuando ya llevan muchas semanas e incluso de evolución del cuadro clínico”.

Al estar internos en el hospital, los pacientes pueden desarrollar infecciones porque no pueden hablar o respirar con normalidad, lo que también puede causar la muerte.

Estrada informó que a diario atienden entre 15 a 20 pacientes con padecimientos neurológicos, sin embargo, al realizar los exámenes médicos correspondientes, los resultados apuntan que al menos tres tuvieron un derrame cerebral, “o sea, no todos llegan por una parálisis o porque tiene problemas en el lenguaje, sino que llegan por otras patologías”, detalló el especialista.