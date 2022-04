Secretaría de la CSJ espera que dos magistrados firmen fallo que da luz verde a extradición de JOH

No obstante, ambos funcionarios judiciales se encuentran en el extranjero y arribarán hasta este sábado al país. Una vez que todos magistrados firmen la resolución de la Corte de Apelaciones designada, se remitirán los antecedentes a la Secretaría de Seguridad para que inicie el proceso de entrega del exmandatario.

Este miércoles la Sala Constitucional ad hoc declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por el equipo legal del exmandatario que buscaba evitar la extradición de Hernández Alvarado, luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificará la decisión tomada por el juez de primera instancia Edwin Ortez el pasado 16 de marzo.

La defensa tenía un término de 24 horas para interponer un recurso de reposición, sin embargo, no fue considerado.

TAMBIÉN: Insultos y empujones en el CN entre diputado nacionalista y de Libre

“La reposición es conocido como un recurso no efectivo porque no tiene más que pedir reconsideración, entonces no hemos tomado la decisión”, declaró la abogada Rosa Elena Bonilla, parte del cuerpo legal de JOH.

Hernández Alvarado es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de tres cargos por narcotráfico y tráfico de armas, por los cuales -de ser hallado culpable- podría pasar el resto de su vida guardando prisión.

DE INTERÉS: Xiomara Castro nombra comisión para resolver crisis en el sector transporte