¿Juan Orlando Hernández podría pagar fianza en EEUU?

Tercero detalló que el juez determinará si concede o no la fianza basándose en la carga probatoria con la que cuenten la Fiscalía y la defensa del exmandatario.

El abogado penalista indicó que es muy difícil que el juez conceda la libertad bajo fianza a Juan Orlando Hernández, señalando principalmente su elevado el costo, el cual podría llegar al millón de dólares (aproximadamente 24 millones de lempiras).

“Es una de las cosas más difíciles que existe en lo que es la fianza, porque la fianza va a ser de alrededor de un millón de dólares para arriba, muy complicado. El tema es si el juez va a respetar la Octava Enmienda Constitucional”, detalló.

Asimismo, Tercero señaló que en este tipo de casos (acusados por narcotráfico) a los imputados no los dejan salir, en primer lugar por la fuerte carga probatoria en su contra y en segundo porque les es difícil pagar la fianza.

“La carga probatoria, normalmente en este tipo de casos, no los dejan salir no porque no les den la fianza, sino porque es difícil pagarla”, comentó el profesional del derecho.

