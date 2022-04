Insultos y empujones en el CN entre diputado nacionalista y de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Dos diputados casi se van a los golpes este jueves en el Congreso Nacional, a menos de 24 horas de un altercado similar en el Palacio Legislativo.

En esta ocasión la disputa la protagonizaron los diputados Sergio Castellanos, del Partido Libertad y Refundación (Libre), y Jack Uriarte del Partido Nacional.

“Dicen en las redes sociales que él consume droga, siempre los que atacan son los diputados de Libre, más Sergio Castellanos, él es quien genera odio y caos aquí en el Congreso”, dijo bastante disgustado Uriarte. Minutos después sus compañeros se lo llevaron del zafarrancho.

LEA: En consejo de ministros aprueban aumento de 51 mil millones de lempiras al presupuesto general de la República

De acuerdo con los datos brindados por el congresista, sus colegas quieren presentar un moción para que todos los parlamentarios se hagan una prueba toxicológica -conocida como antidoping- para saber si en realidad todos llegan a sesionar en sus cinco sentidos.

“Estamos a favor de ello, por eso lo estoy haciendo yo, para demostrar que habemos muchos que aquí venimos sobrios, aquí venimos sin efectos de droga, cocaína, marihuana, pero hay otros que sí vienen. En las redes sociales se maneja que el diputado Castellanos así viene”, aseveró el nacionalista.

Sergio Castellanos, por su parte, se defendió al decir que “señalar de corruptos a los corruptos no es una falta de respeto. El señalamiento que yo le hice ayer -6 de abril- a la diputada Bermúdez se lo aclaré a Tomás Zambrano. No es una agresión, es un señalamiento a alguien vinculado a actos de corrupción”.

ADEMÁS: Gobierno de Castro firma PCM que reformula presupuesto general de la República

Agregó que Honduras “es el único que país en el que desvisados, gente vinculada al narco, gente acusada de corrupción. viene a legislar”.

Finalmente, sobre las pruebas toxicológicas Castellanos dijo: “Estoy de acuerdo, es más, para que las pruebas funcionen deben hacerse al azar, quien me garantiza a mí que este muchacho no usó drogas y que hizo un proceso planificado para hacerse una prueba antidoping... así no funciona”.