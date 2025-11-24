Exjuez de Comayagua denuncia ante el MP a exfiscales y jueces en funciones

Tegucigalpa, Honduras.- El exjuez de letras de Juzgados de Letras de la Sección Judicial de Comayagua Juan Carlos Zelaya Turcios, interpuso una denuncia contra varios funcionarios del Poder Judicial y exfuncionarios del Ministerio Público (MP). Entre los denunciados están: el exfiscal general de la República, Luis Alberto Rubí Ávila, el exfiscal general adjunto, Roy David Urtecho López, el fiscal y contra el exfiscal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, Henry Salgado. Además, la denuncia fue presentada contra el actual magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua, Omar Bonilla Jiménez, contra el juez Rubén Flores y la exjueza de letras de los Juzgados de Comayagua, Eda Maritza Mejía Cardona.

El denunciante, abogado Juan Zelaya, detalló que los acusa por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y violación a los deberes de los funcionarios. "Solicito al Ministerio Público de manera correcta, como no lo dudo del fiscal general, proceda inmediatamente a girar orden de captura contra estas personas y que de una vez por todas se haga justicia en mi caso", expresó Zelaya Turcios.

Despido

El profesional del derecho manifestó que "fui despedido injustamente y de forma arbitraria, violentando todos los principios del derecho que tiene los jueces; soy una víctima del golpe de Estado y me dejaron solo", arguyó.