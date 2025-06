Poder Judicial aduce que suspensión del juez Consuegra es por reincidencia

Sobre el rechazo de Consuegra Mondragón, el portavoz del PJ, Melvin Duarte, se pronunció: "La investigación no se desprende de una decisión de orden jurisdiccional, no tiene nada que ver con la aplicación del auto de formal procesamiento, ni mucho menos de la medida no privativa de libertad que él señaló en su momento".

El juez Plinio Consuegra fue quien conoció en su momento, la causa en la primer etapa procesal, en la que se acusa de asesinato y tentativa de asesinato, al exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, al exsujefe de la entidad castrense, Venancio Cervantes Suazo y al exjefe de Fuerzas Especiales, Carlos Roberto Puerto Fúnez.

El polémico caso es en referencia al asesinato de Isy Obed Murillo Mencía y tentativa de asesinato de Alex Roberto Zavala Licona, hechos ocurridos el 5 de julio de 2009, en el marco del golpe de Estado.