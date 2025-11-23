EE UU advierte sanciones a quienes apoyen a organizaciones terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Estados Unidos reiteró sobre las sanciones y las responsabilidades para quienes brinden apoyo a los grupos criminales que fueron designados como organizaciones terroristas.
A través de su embajada en Tegucigalpa, el gobierno estadounidense expresó que quienes den apoyo a las organizaciones terroristas tendrán sanciones financieras, restricciones migratorias y responsabilidades penales.
Con esta medida, las autoridades norteamericanas podrán congelar bienes, bloquear transacciones, prohibiciones migratorias absolutas y perseguir a quienes intenten facilitar sus operaciones criminales.
Funcionarios estadounidenses señalan que estas acciones buscan reforzar la seguridad regional y frenar el crecimiento de estructuras delictivas que han expandido su presencia más allá de sus países, afectando directamente a comunidades en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.
En febrero de este año, el presidente Donald Trump, designó como organizaciones terroristas a ocho cárteles de la droga y grupos transnacionales responsables de violencia en el hemisferio occidental.
Las designaciones incluyen al Tren de Aragua, la MS-13, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Estas estructuras criminales, de acuerdo a investigaciones, operan en diversos países de la región, donde se les vincula con asesinatos, extorsión, tráfico humano, narcotráfico y control territorial mediante violencia sistemática
Varias de ellas, según organismos internacionales y autoridades regionales, mantienen vínculos logísticos, de tránsito o reclutamiento en territorio hondureño, aprovechando rutas migratorias, redes locales y corredores del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses expresaron que estas acciones refuerzan la seguridad y estabilidad de toda la región.
Esto significa poner fin a las campañas de violencia y terror de estos despiadados grupos, tanto en Estados Unidos como a escala internacional. Las designaciones proporcionan a las fuerzas del orden herramientas adicionales para detener a estos grupos.