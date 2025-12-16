Epidemiólogo no descarta que subvariante K de la influenza H3N2 ya circule en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas semanas se ha observado un incremento notable en los cuadros respiratorios con sintomatología similar a la influenza entre la población hondureña. Y ante la reciente alerta que emitió la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a los Estados miembros por el aumento de casos de la influenza tipo A (H3N2) subclado K en la región, epidemiólogos no descartan que esta ya circule en el territorio. "Desde el punto de vista epidemiológico le puedo asegurar que muy probable que este tipo de influenza llegue pronto al país, si es que ya no está circulando", dijo a EL HERALDO el epidemiólogo Kenneth Rodríguez.

Rodríguez señaló que se ha observado en varias personas la aparición súbita de síntomas como fiebre; tos seca persistente, que puede durar hasta dos semanas; dolor de garganta; dolor muscular; dolores articulares; malestar general; fatiga; secreción o congestión nasal. Por lo que recomienda a las autoridades del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud que hagan el seguimiento genómico de las personas que están llegando a los establecimientos de salud en busca de atención médica con sintomatología respiratoria. En Atlántida las autoridades de Salud ya se están realizando exámenes pertinentes para saber si ya está circulando esta cepa en esta región del territorio. Añadió que con la época fría en países de Europa y en Estados Unidos, y la llegada de turistas y connacionales de esos países hacen que la llegada del virus sea inminente. "Nosotros tenemos una política de cielos abiertos, de fronteras abiertas, yo no dudaría de que el virus si no está circulando en este momento, podría en los próximos días hacer su ingreso al país por las distintas fronteras, ya sea que un familiar venga o que nosotros viajemos y de repente no guardemos las medidas de bioseguridad", aseguró.

Debido a ello, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) mediante una alerta epidemiológica recomendaron al personal de salud en puntos de entrada del país fortalecer la vigilancia epidemiológica en viajeros con sintomatología respiratoria. Al personal de las aerolíneas, aduanas y migración instruyen que si identifican personas con sintomatología respiratorias deben notificar inmediatamente a las autoridades correspondientes del aeropuerto. También deben actualizar y preparar los planes de contingencia ante la respuesta de introducción de influenza a H3N2 activando el Comité Operativo de Emergencia en Salud del aeropuerto ante un caso sospechoso. A los servicios de salud y unidad de gestión de Riesgos y Emergencias Sanitarias solicitan preparar y actualizarlos planes de contingencia de preparación, promoción, prevención y respuesta ante la posible introducción de la nueva variante.