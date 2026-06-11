Reconocen a estudiantes sobresalientes en día del Estudiante Hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- En conmemoración del día del Estudiante Hondureño, 18 alumnos con excelencia académica del sistema educativo público recibieron condecoraciones por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc). Los niños, niñas y jóvenes que fueron distinguidos mantienen un índice académico de entre el 91% y el 99%, como resultado de su esfuerzos, disciplina y dedicación en las aulas de clases.

Las autoridades educativas, indicaron que la premiación tiene como finalidad reconocer el mérito académico y las trayectorias educativas sobresalientes de los estudiantes, destacando el empeño demostrado para alcanzar resultados de excelencia en sus centros educativos.

Durante la ceremonia de premiación que se realizó en Casa Presidencia, las autoridades felicitaron a los estudiantes por representar con orgullo a sus departamentos y por convertirse en referentes de superación personal, responsabilidad y compromiso con su aprendizaje. Cada uno de los alumnos homenajeados recibieron becas, medalla, un diploma, y una tableta electrónica, así como otras herramientas que contribuirán a fortalecer su proceso educativo y a continuar desarrollando sus habilidades académicas. La titular de Educación, Arely Argueta, felicitó a los alumnos y a sus familias por ese apoyo que les brindan a los estudiantes y a los docentes quienes contribuyen a transformar la vida de los educandos en los centros educativos.

"Cómo no reconocer a aquellas personas que día a día se dedican a transformar la vida de estas personas, ellos son los maestros, que con mucho entusiasmo y dedicación hacen el papel de todo, de mamá, de papá, de doctor, de psicólogo, porque ellos son los que ayudan a transformar al ser humano para que podamos servir a nuestra patria" destacó la ministra.