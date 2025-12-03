Entre 25 a 30 pacientes abandonados registra mensualmente el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Entre 25 y 30 personas, en su mayoría adultos de la tercera edad, cada mes son abandonados por sus familiares en las salas del Hospital Escuela. De acuerdo a los datos del departamento de Trabajo Social del centro asistencial, los pacientes son llevados por familiares o conocidos en busca de atención médica, pero tiempo después que se les da el alta, ya no hay respuesta de las personas que los llevaron. En ese sentido, el Hospital se hace cargo de los pacientes hasta que sus familiares lleguen a reclamarlo.

Sarahí Cruz, del departamento de Trabajo Social, detalló que se declara un paciente como "abandonado" luego que la sala donde se encuentra les notifica que al identificar al paciente, este no tiene quién vaya por él o alguien para llamar. El personal hace los trámites necesarios para identificar al pacientes y emitir un boletín con el propósito que sus familiares se hagan presente, pero al no tener respuesta se buscan alternativas. Entre ellas ubicarlos en unacasa hogar o esperar a un buen samaritano que les dé cobijo. No obstante, Cruz detalló que es complicado colocarlos en un lugar para ancianos cuando tienen problemas psiquiátricos, o son violentos, con problemas de alcoholismo o drogadicción. Por lo que de no conseguir un hogar para los pacientes, Trabajo Social redobla sus esfuerzos de rastreo de familiares, amigos o vecinos. La situación es diferente cuando se trata de un menor de edad, pues mediante comunicación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se les busca alternativa a los infantes. Entre los últimos casos que reporta el hospital está Cándida Rosa Murillo, de 58 años de edad quien proveniente del municipio de Teupasenti, El Paraíso.