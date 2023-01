Empleada agredida en el SANAA interpone denuncia ante el MP y pide destitución de gerente

En el documento extendido se detalla que los actos de intimidación se originaron desde el mes de mayo de 2022, cuando las jóvenes se percataron que había documentos en los que se les involucraba en el otorgamiento de viáticos para un viaje laboral que ellas no hicieron.

La joven se hizo acompañar de sus compañeras, Marisela Casildo y Beneydi Bustillo, quienes al igual que otra empleada que no pudo asistir, también habrían sufrido las agresiones verbales de Gómez.

Es por eso que Estefany, quien se desempeñaba como asistente del gerente, le comunicó la situación a la abogada Francia Portillo, quien según la denuncia, no trabajaba en el SANAA pero fue llevada por Leonel Gómez para fungir como su asesora.

“Desde ese momento noté el cambio de Leonel hacia mi persona al darse cuenta que yo le había insinuado a la abogada Francia lo de los viáticos, que no estaba correcto. Me fueron apartando del cargo y quitándome funciones, como ser las llaves de las oficinas, de las cuales yo estaba encargada, mi computadora y me borraron información”, argumentó la agraviada frente al MP.

Núñez dice que ante esta situación ella pidió ser trasladada a otro departamento, pero la solicitud le fue denegada.