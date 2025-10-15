Oposición acusa a Luis Redondo de maniobrar para instalar Comisión Permanente

Continuó: “Ya sabemos quién está ayudando: Luis Redondo, el achichincle de Manuel Zelaya, que se ha tomado la atribución de cerrar los portones. Ellos saben que el Congreso es el primer Poder del Estado, y dentro de sus responsabilidades está la declaratoria en caso de ausencia o conflicto que pueda tener el Consejo Nacional Electoral”.

Mejía advirtió que “ellos creen que con nueve diputados van a hacer lo mismo que hicieron con el fiscal, tomando atribuciones que no les corresponden. Y de cara al proceso electoral, claro, no tienen los votos y tienen que buscar cualquier artimaña para poder crear ingobernabilidad en el país”.

“Estamos en la obligación de sesionar. El Congreso necesita ser convocado para que el pleno, que representa la soberanía popular, tome decisiones. Ya sabemos cómo opera Libertad y Refundación: no le importa nada, ya perdió la vergüenza, son cínicos”, cuestionó la diputada María Antonieta Mejía, del Partido Nacional.

De cumplirse este escenario, el Congreso entraría en receso y la Comisión Permanente —compuesta en su mayoría por diputados afines al oficialismo— volvería a tomar control.

A pesar de su promesa pública de reanudar las sesiones esta semana, Redondo guardó silencio y no convocó , lo que fue interpretado como una jugada política del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), que busca dejar vencer el plazo legal que expira el 31 de octubre.

Tegucigalpa, Honduras. La paciencia de la oposición se agotó. La ausencia de sesiones en el Congreso Nacional encendió las alarmas entre los opositores, quienes arremetieron contra el titular del Legislativo, Luis Redondo, a quien acusan de actuar con cinismo para bloquear el funcionamiento del pleno y allanar el camino a la Comisión Permanente.

El temor de la oposición es que se repita el escenario del año pasado, cuando la Comisión Permanente -integrada únicamente por diputados afines al oficialismo-asumió decisiones clave sin el voto del pleno, como la elección de autoridades del Ministerio Público.

Aquella medida fue ampliamente criticada por sectores políticos, sociales y jurídicos, al considerarla contraria al principio de separación de poderes.

Mientras tanto, importantes proyectos de ley y reformas en materia económica y de seguridad continúan paralizados, lo que incrementa la presión para que el Congreso reanude funciones.

En medio del creciente clima de tensión, el presidente del Legislativo convocó para este viernes al mediodía a una reunión con la junta directiva y los jefes de bancada.

El encuentro se llevará a cabo en un contexto marcado por la posibilidad de una autoconvocatoria de la oposición y su intención de ampliar el período de sesiones ordinarias para impedir la entrada en funciones de la Comisión Permanente.

Redondo ha justificado la demora señalando que ha realizado convocatorias previas, pero que los jefes de bancada han solicitado más tiempo para revisar los dictámenes.

Sin embargo, desde la oposición insisten en que el titular del Congreso estaría incurriendo en delitos.

“El presidente del Legislativo quiere impedir el correcto funcionamiento de ese Poder del Estado, como está ocurriendo. Luis Redondo ha incurrido en dos delitos: abuso de autoridad y violación, porque él tiene que convocarnos. Además, hay otro delito, que es impedir el ejercicio de un derecho fundamental que nos otorga la Constitución a todos los diputados”, cuestionó la diputada Maribel Espinoza.

"Luis Redondo es un mentiroso" reprochó.

Alertó que “hoy tenemos otro problema: de conformidad con el artículo 205, numeral siete, es el pleno del Congreso el que tiene la atribución de hacer el recuento de votos y la declaratoria de elecciones cuando no lo pueda hacer el Consejo Electoral. Pero con estos pícaros cualquier cosa se puede esperar, y entonces nosotros debemos estar en sesiones”.

“Como estos se inventan y se pasan las leyes por encima, entonces ante ese temor, aun cuando la Comisión Permanente no tiene esas facultades, nosotros queremos estar en funcionamiento”, indicó.

El candidato a diputado por el Partido Liberal, Rashid Mejía, fustigó: "Luis Redondo, un farsante, un embustero, un inquisidor del Congreso Nacional, que ha paralizado por completo la agenda legislativa por gusto y capricho de su amo y dueño, el señor Manuel Zelaya Rosales.

Lastimosamente, Luis Redondo, todo lo que pintó y vendió ser, fue al contrario: un vendido que hoy no es nada más que un esbirro, un achichincle de Manuel Zelaya Rosales".

De su lado, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, señaló que la falta de convocatoria a sesiones y la posible instalación de una Comisión Permanente en el Congreso Nacional solamente genera incertidumbre.

“Esto es grave para la democracia. Lo único que genera es incertidumbre, porque previo a un proceso electoral lo que vamos a tener es una Comisión Permanente que posiblemente asuma o pretenda asumir las funciones de 128 diputados”, apuntó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, expresó preocupación ante la incertidumbre institucional que podría generar una eventual reactivación de la Comisión Permanente.

“Esto es grave para la democracia. Lo único que genera es incertidumbre, porque previo a un proceso electoral lo que vamos a tener es una Comisión Permanente que posiblemente asuma o pretenda asumir las funciones de 128 diputados”, advirtió.

La oposición anunció que mantendrá la presión pública y no descarta acudir a instancias legales si se confirma la intención del oficialismo de prolongar la parálisis legislativa.