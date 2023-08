Elección del fiscal a semana crucial sin consensos en el Congreso Nacional

Por otra parte, Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo, sostuvo a EL HERALDO que la elección será en esta semana y negó recibir presiones para elegir a un fiscal a la medida de Libre.

“La presidenta no me ha llamado, ni me va a llamar, tampoco yo aceptaría que me presionen para apoyar a alguien en concreto”, dijo Redondo.