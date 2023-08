Desde ese momento surgió en la sociedad un ambiente de desconfianza y temor de que los congresistas no respeten la nómina porque en ella no figuran los nombres que algunos políticos de turno impulsaban.

La diputada Isis Cuellar, del partido Libertad y Refundación a (Libre) a cargo del grupo de trabajo explicó que, tras las audiencias públicas a realizar, el fin de semana tabularán los datos para así el próximo martes “presentar el dictamen ante la cámara para que sean los 128 diputados que puedan aprobar o no la moción nominativa”.

A criterio de Cuellar, el primero de septiembre debe haber fiscal general y fiscal adjunto. “Esperamos que el trabajo de esta comisión que va a ser transparente puede ser de impacto para generar esa confianza en el pueblo hondureño, añadió Cuellar.

Entre tanto el diputado nacionalista Jorge Zelaya, sostuvo que él votará de acuerdo con lo que diga su bancada, siempre y cuando se respete la lista de lo contrario no los va a apoyar.

Recordó que constitucionalmente el Congreso nombró una Comisión Proponente. “Si nos vamos a salir del listado para qué nombramos una comisión, por qué se gastó tanto dinero. Hay que respetar la ley y eso es lo que ha hecho falta, pero bueno nunca es tarde para rectificar”, reflexionó.

Negó que haya comprometido su voto con Redondo, asegurando que no ha platicado con él, ni quiere hacerlo. “Cuando me llamó, hace como once días, era para invitarme a un viaje a Rusia, pero si el cree que con esa invitación tenía mi voto seguro, está equivocado”, sostuvo Zelaya.

Entre tanto del diputado del PSH Jhosy Toscano expreso que en el “Congreso Nacional no hay agenda y todo es improvisación”. Llamó al diálogo para acabar con la polarización y los espectáculos de los diputados.