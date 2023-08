Diputados desmienten a Luis Redondo sobre votos para la elección del fiscal general y adjunto

Sin embargo fueron algunos parlamentarios, los que refutaron las aseveraciones de Redondo y aseguraron que todavía no tienen claro por cuáles candidatos votaría en las elecciones de los nuevos titulares de la Fiscalía.

El primero en pronunciarse fue el diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya, quien negó tener el voto por algunos de los cinco candidatos enviados por la Junta Proponente el pasado -31 de agosto-.

“No he conversado con el ingeniero Redondo, no sé de dónde se saca esa afirmación, yo soy consecuente con lo que digo, no tengo porqué cambiar de opinión”, refutó Zelaya.

Agregó también que “he dicho que voy a votar por cualquiera de los cinco candidatos enviados por la Junta Proponente”.