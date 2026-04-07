Ejecutan desalojos en Villanueva, Cortés; familias denuncian falta de diálogo

Cortés, Honduras.- Autoridades ejecutaron este lunes -7 de abril- desalojos en la comunidad de La Guacamaya, sector Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, con presencia policial para garantizar el orden durante la intervención.

Según lo informado, se otorgó un plazo hasta las 3:00 de la tarde para que las familias desalojen de manera voluntaria, con el fin de evitar confrontaciones.

En la zona residen alrededor de 240 familias, quienes aseguran no haber tenido oportunidad de diálogo previo con las autoridades.