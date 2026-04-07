Ejecutan desalojos en Villanueva, Cortés; familias denuncian falta de diálogo

Cortés, Honduras.- Autoridades ejecutaron este lunes -7 de abril- desalojos en la comunidad de La Guacamaya, sector Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, con presencia policial para garantizar el orden durante la intervención.
Según lo informado, se otorgó un plazo hasta las 3:00 de la tarde para que las familias desalojen de manera voluntaria, con el fin de evitar confrontaciones.
En la zona residen alrededor de 240 familias, quienes aseguran no haber tenido oportunidad de diálogo previo con las autoridades.
“Aquí no hay diálogo, aquí no valemos nada los hondureños. Íbamos a negociar para pagar, no quisieron negociar, pero se nos vinieron con esto y nosotros no sabíamos”, lamentó Virginia, una de las vecinas afectadas.
Los habitantes también señalaron que muchas personas invirtieron en el lugar ante la creencia de que no existía documentación legal sobre los terrenos.
“La gente invirtió aquí porque decían que aquí no había papeles, por eso nosotros hicimos la fuerza. Hay 240 familias aquí, vamos a ver para dónde nos vamos, para una montaña aunque sea”, expresó la mujer.
El proceso de desalojo se desarrolla de forma pacífica, mientras las familias buscan alternativas ante la pérdida de sus viviendas.