“Sufrimos bastante, duele no crea”: Continúan los desalojos en El Palmar, Cofradía

Cofradía, Honduras.- Los desalojos forzosos de cientos de familias continúan ejecutándose este jueves 22 de enero en la colonia El Palmar, ubicada en el municipio de Cofradía. Desde tempranas horas del miércoles, más de 300 agentes de la Policía Nacional (PN) fueron desplegados en toda la comunidad para cumplir una orden emitida por una jueza ejecutora. Casi 24 horas después, los forcejeos con los habitantes no se han detenido. “Una parte de las cosas ya se han sacado, pero al principio no dejaban sacar a las personas sus pertenencias”, relató una de las mujeres afectadas por la situación.

La pobladora denunció que la situación "no es justa", y aseguró que durante el desalojo se registraron momentos de tensión extrema. "Sufrimos bastante, casi golpean a mujeres embarazadas y a los niños; fue un relajo bien feo el que hubo ayer", lamentó. "No crea, a uno le cuesta hacer las cosas. Yo estuve ahí adentro y tuve miedo; cerca de la escuela vivía yo. Pude sacar algunas cosas, pero duele", expresó la mujer mientras observaba la entrada a la comunidad, completamente resguardada por policías. Un grupo de personas llegó a la zona durante la noche del miércoles para intentar sacar más pertenencias de sus viviendas; sin embargo, las autoridades policiales no les permitieron el ingreso. "Queríamos sacar las láminas y los palitos que tenemos ahí, pero no nos dejan entrar", dijo una de las personas presentes en el lugar.