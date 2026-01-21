¡Derribaron hasta la escuela! 250 familias quedan en la calle tras desalojo en Cofradía

Más de 250 familias quedaron sin vivienda y al menos 120 niños dejaron de recibir clases tras un desalojo forzoso ejecutado por la Policía Nacional (PN) la mañana de este miércoles 21 de enero en la colonia El Palmar, sector de Cofradía, departamento de Cortés.
El operativo se llevó a cabo luego de que las autoridades policiales recibieran una orden emitida por una jueza ejecutora, la cual instruía el desalojo de todas las familias asentadas en esa comunidad.
Para cumplir la disposición judicial, la PN desplegó alrededor de 300 agentes, mismos que llegaron a cada casa de la comunidad pidiendo cumplieran con el desalojo.
Durante el procedimiento se utilizó maquinaria pesada, con la que fueron demolidas varias viviendas y otras estructuras, incluyendo las instalaciones de una escuela del sector, por lo que los menores matriculados quedan a la deriva.
La intervención provocó la salida inmediata de decenas de familias, algunas de las cuales abandonaron el lugar con sus pertenencias en busca de refugio temporal.
El desalojo generó tensión entre los habitantes y las autoridades. Se reportaron enfrentamientos aislados cuando algunos pobladores intentaron impedir la ejecución de la medida.
Mientras que otros, al ver la imposibilidad de permanecer en el lugar, prefirieron acatar las órdenes y se retiraron del lugar.
Personas afectadas manifestaron no contar con alternativas de vivienda y denunciaron que el procedimiento se realizó sin el tiempo suficiente para evacuar a sus hijos y pertenencias.
Otros expresaron su inconformidad con la forma en que se desarrolló el operativo, señalando un trato que calificaron como excesivo.
Algunos residentes aseguraron tener arraigo en la zona y afirmaron contar con dictámenes estatales que, según ellos, respaldaban su permanencia; sin embargo, estos argumentos no detuvieron la ejecución de la orden judicial.