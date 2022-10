Educación elimina la “escuelita” para los estudiantes reprobados

A pesar que este nuevo reglamento no ha sido publicado en La Gaceta, Cálix reveló que ya está siendo aplicado en los centros educativos como parte de las instrucciones de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos, dependencia de Educación.

Por su parte, Nelson Cálix , director del Instituto Técnico Honduras, indicó que desde julio del presente año existe un nuevo reglamento de evaluación, en el cual no se establece la posibilidad de las escuelas vacacionales.

“El que se queda es porque realmente no quiere estudiar. Ahora se presentarán las tareas no cuando se les pide, sino cuando se les antoje entregarlas. Estoy en contra de esto”, señaló.

En caso que no logre alcanzar el porcentaje mínimo, se pasará a una segunda fase de asignaciones entre diciembre y enero, para luego ser revisadas en febrero.

“Nos dijeron que esas escuelas no van a ser posibles. Ahora van a un proceso de reforzamiento y recuperación”, reveló Anael Hernández , director del Instituto España Jesús Milla Selva.

El ministro de Educación, Daniel Sponda, cuestionó la intervención de actores en temas educativos, señalando que se están haciendo consultorías para desestimar las iniciativas que se están planteando para contrarrestar la crisis.

En este caso, los mecanismos que se realizarán para recuperar el tiempo perdido o las pruebas aplicadas a los alumnos reprobados.

“Esas propuestas están fuera de contexto, veníamos de tener las escuelas cerradas pero nosotros las abrimos, y no han habido paros de labores en el sector magisterial”, dijo.

Lo anterior se debe por las recomendaciones hechas desde sociedad civil de alargar hasta el 15 de diciembre el año lectivo, algo que descartó en primera instancia el funcionario.

Para Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia, las iniciativas que han presentado las autoridades educativas no van ligadas a intervenir eficientemente al estudiantado.

“Se debería declarar una emergencia nacional de educación, porque muchos maestros no quieren retornar a clases y no hay gobernabilidad en el sistema educativo, no les importa si el estudiante aprendió o no”, manifestó.

Este rotativo trató de comunicarse con las autoridades de la Secretaría de Educación para conocer si las instrucciones dadas a los centros educativos serán de forma indefinida, sin embargo, no hubo respuesta alguna.

