El discurso íntegro de Eduardo Maldonado al recibir el Premio Álvaro Contreras 2023

Pero no ese periodismo vacío, irresponsable o insulso, sino el PERIODISMO DE VALOR que cambia la vida de las personas, el periodismo humano que es sensible a las necesidades de los demás.

Hasta el cielo, desde donde me ven, les digo: gracias, Gustavo Rubí y gracias Francisco Morales Cálix (Paquito Morales), por creer en mí y abrirme las puertas para hacer lo que siempre me HA GUSTADO HACER: PERIODISMO.

Tampoco estaríamos en el corazón de la mayoría de los hondureños que nos miran y NOS CORRIGEN en el análisis porque NO SOMOS DUEÑOS DE LA VERDAD. Su servidor no es perfecto, COMETO ERRORES, PERO RECTIFICO.

Quiero agradecerle al honorable Colegio de Periodistas de Honduras, a su presidente Osmán Reyes Pavón y a su junta directiva, así como al Jurado Calificador que decidió, SIN ENVIDIAS Y SIN PLEITESÍAS, que este servidor podía ser merecedor de portar la MÁXIMA PRESEA DEL PERIODISMO NACIONAL: EL PREMIO ALVARO CONTRERAS.

Mi agradecimiento a todos los expresidentes del Colegio de Periodistas, a mis colegas Adán Elvir Flores, René Zepeda, Luis Edgardo Vallejo, Elán Reyes Pineda, Juan Ramón Mairena, Eduin Romero y Dagoberto Rodríguez.

Gracias también a mis colegas ya fallecidos, Gerardo Alfredo Medrano, Andrés Torres y Martin Baide Urmeneta que también dirigieron los destinos de este gremio en épocas muy complicadas para Honduras.

Gracias a todos ustedes por DEFENDER la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el libre acceso a la información pública.

Sin libertad de pensamiento no hay LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Sin libertad de expresión NO HAY DEMOCRACIA.

Sin libertad de prensa NO HAY PAZ SOCIAL.

Sin acceso a la información NO HAY TRANSPARENCIA.

La libertad de expresión ES ABSOLUTA... CLARO QUE ES ABSOLUTA... Y DEBE SER EJERCIDA PLENAMENTE POR TODOS LOS CIUDADANOS.

PERO TAMBIÉN ESTOY CONSCIENTE que ejercer este derecho implica DEBERES Y RESPONSABILIDADES para los ciudadanos.

Soy un abanderado de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN y NUNCA... JAMÁS... estaremos de acuerdo con quienes han pretendido LIMITARLA A CONVENIENCIA, DE FORMA ANTOJADIZA, por intereses políticos o económicos.

Usted, HABLE COMO HABLA, DÍGALO, MANIFIÉSTESE, EXPRÉSESE, pero recuerde hacer un buen uso de ese derecho.

Soy un defensor de la libertad de prensa, entendida como la libertad para INVESTIGAR, DENUNCIAR, RECOLECTAR INFORMACIÓN, INFORMAR SIN PRESIONES Y SIN TEMOR A SER VÍCTIMAS DEL ODIO, DE LA VIOLENCIA, DE CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO, DE PERSECUCIÓN PENAL O TRIBUTARIA.

¡SI ALGUIEN HA DEFENDIDO EL PLURALISMO DE LAS IDEAS, LA LIBERTAD DE PRENSA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN... ESE ALGUIEN HA SIDO HCH!

A raíz de ello, ¡Qué no se ha dicho en contra de los que ejercemos esta noble profesión del PERIODISMO!

Los PERIODISTAS hemos sido siempre amenazados, calumniados, discriminados, agredidos y por eso a mis compañeros y colegas siempre les digo:

“¡ESTA FUE LA PROFESIÓN QUE ESCOGIMOS, AQUÍ NADIE SE RINDE, AQUÍ NADIE AGACHA LA CABEZA, AQUÍ NADIE SE HACE PARA ATRÁS, ¡AQUÍ NADIE CLAUDICA!”

Y cuando a alguno de mis colegas les invade el temor, les recuerdo aquella frase de Napoleón Bonaparte, porque, aunque NO somos militares, SÍ somos SOLDADOS DEL PENSAMIENTO que batallamos a diario contra la INJUSTICIA, LA CORRUPCIÓN, LA NEGLIGENCIA Y EL DESORDEN.

Napoleón Bonaparte dijo:

¡Si avanzo... SÍGUEME!

¡Si me detengo... EMPÚJAME!

¡Si retrocedo... MÁTAME!”

Dios nos ha dado la sabiduría para entender que había que darle VOZ al principal actor: EL PUEBLO HONDUREÑO.

Entendimos que había que darle VOZ a ese PUEBLO que sufre a diario, que come salteado, que no tiene una medicina para curar sus enfermedades, que no tiene un trabajo digno, que a diario es víctima de la violencia, que está amenazado por la delincuencia, que trabaja sin descanso, pero no recibe un salario justo.

Nosotros en HCH cambiamos esa vieja forma de hacer periodismo, en la que el periodista hablaba y el pueblo sólo escuchaba.

Le abrimos los micrófonos al hondureño para que se expresara y así cumplir con el precepto periodístico de una comunicación en doble vía. HABLA EL PERIODISTA, HABLA EL PUEBLO.