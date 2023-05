Eduardo Maldonado: “Periodistas, no claudiquen... hay que reinventarse”

“Eduardo decí esto o aquello en tu discurso. Yo les agradezco, pero hoy voy a decir lo que yo siento y lo que yo escribí porque todo lo que me dijeron va a ser cuando ellos puedan decirlo, hoy me toca a mí”, expresó Maldonado.

“Senora presidenta Xiomara Castro, sé que es una mujer de principios y con mucho temor a Dios. Desde esta tribuna no puedo decirle qué hacer para que el pueblo mantenga la confianza, yo como periodista puedo recordarle ‘escuche a su pueblo y hágalo a través de los medios de comunicación donde se manifiestan sus necesidades. No permita que sus colaboradores le dibujen una realidad que no vive el hondureño que pasa a coyol quebado y coyol comido’”.

“Hay hambre, hartazgo y desesperanza en el pueblo y lo denunciamos a diario”, agregó.