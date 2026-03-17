Diputados de Libre piden al gobierno eliminar impuesto a los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados de Libertad y Refundación (Libre) llegaron a la sesión de este 17 de marzo con camisetas blancas pidiendo quitar el impuesto a los combustibles en Honduras .

Parlamentarios como Kritza Pérez y Clara López recordaron que lo mismo hicieron sus homólogos del Partido Nacional en el mandato de Xiomara Castro , por lo deberían cumplir ahora que son gobierno.

Sin embargo, los parlamentarios nacionalistas sostienen que no se puede quitar el impuesto, porque de eso depende el sueldo de muchos empleados del Estado.

"Ellos pedían que se eliminaran o se congelaran todos los impuestos a los derivados del petróleo, la misma solicitud les estamos haciendo nosotros en este momento. Si antes se exigió, ¿por qué ahora no? Según declaraciones del diputado Mario Pérez ahora no se puede", dijo Kritza Pérez.

La diputada de Libre agregó que "es un llamado a la coherencia a la bancada del Partido Nacional cuando ellos pidieron eliminar el impuesto. ¿Si en el 2022 se podía por qué en el 2026 ya no puede?".