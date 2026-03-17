  1. Inicio
  2. · Honduras

Diputados de Libre piden al gobierno eliminar impuesto a los combustibles

Los diputados de Libre recordaron que esta misma petición hicieron los congresistas del Partido Nacional cuando Xiomara Castro gobernaba, por lo que ahora deben cumplir con la exigencia que hacían

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 17:20

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados de Libertad y Refundación (Libre) llegaron a la sesión de este 17 de marzo con camisetas blancas pidiendo quitar el impuesto a los combustibles en Honduras.

Parlamentarios como Kritza Pérez y Clara López recordaron que lo mismo hicieron sus homólogos del Partido Nacional en el mandato de Xiomara Castro, por lo deberían cumplir ahora que son gobierno.

¿Cuánto recauda el gobierno por cada galón de combustible?

Sin embargo, los parlamentarios nacionalistas sostienen que no se puede quitar el impuesto, porque de eso depende el sueldo de muchos empleados del Estado.

"Ellos pedían que se eliminaran o se congelaran todos los impuestos a los derivados del petróleo, la misma solicitud les estamos haciendo nosotros en este momento. Si antes se exigió, ¿por qué ahora no? Según declaraciones del diputado Mario Pérez ahora no se puede", dijo Kritza Pérez.

La diputada de Libre agregó que "es un llamado a la coherencia a la bancada del Partido Nacional cuando ellos pidieron eliminar el impuesto. ¿Si en el 2022 se podía por qué en el 2026 ya no puede?".

Aunque Mario Pérez hizo ese pedido en el pasado, en la reciente semana se preguntó “¿con qué le vamos a pagar a policías, a militares, a maestros, a médicos, a enfermeras? El Estado vive de los impuestos”.

Nasry Asfura: "Es algo mundial el alza del precio al petróleo"

Pérez sentenció que “el impuesto no ha crecido, hay que dejarlo claro. El impuesto es el mismo con el galón a 120 que con el galón a 70 lempiras; lo que ha subido es el precio de los combustibles internacionalmente”.

La importación y consumo de combustibles es la tercera fuente de ingresos del presupuesto de la administración pública centralizada de Honduras, superado por el 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y por el Impuesto Sobre Renta (ISR)

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias