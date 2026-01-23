Diputada de Libre retira su apoyo a la Junta Directiva provisional del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.— La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Melbi Ortiz, sorprendió este viernes 23 de enero al anunciar que retira la firma que había otorgado a favor de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional (CN). En un video publicado por la bancada de Libre, Ortiz aparece acompañada de su compañero diputado Edgardo Casaña, afirmando que rectifica su decisión y que se mantiene fiel a su partido. “Estoy aquí para retirar la firma que di. Sigo fiel a mi partido y espero que comprendan la situación”, expresó la diputada, sin detallar las razones de su decisión.

Segundos después, tomó la palabra Casaña, quien aseguró que ninguno de los 35 diputados de Libre apoyará "la negociación del bipartidismo". "Esta tarde, cuando intenten elegir esa directiva producto de la negociación del bipartidismo, Libre se abstendrá de respaldar esa propuesta, de manera unánime con sus 35 diputados a nivel nacional", afirmó el parlamentario.

Última hora | Diputada @Melbi_Ortiz retira su firma para elección de la Junta Directiva Provisional



La diputada Melvi Ortiz, representante del departamento de Yoro por el Partido Libertad y Refundación (Libre), anunció este viernes que retira la firma que había dado para la... pic.twitter.com/RulzkkHPpf — Bancada Libre (@BancadaLibre) January 23, 2026

Cabe recordar que el pasado 21 de enero, tras más de diez horas de deliberaciones, se eligió la Junta Directiva provisional del Legislativo. La directiva quedó conformada por el nacionalista Tomás Zambrano como presidente; Godofredo Fajardo, del Partido Demócrata Cristiano (DC), como vicepresidente; y Carlos Ledesma, también del Partido Nacional, como secretario.