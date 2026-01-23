  1. Inicio
Diputada de Libre retira su apoyo a la Junta Directiva provisional del Congreso

La legisladora de Libre, Melbi Ortiz, anunció que revoca la firma que había dado a favor de la directiva provisional y aseguró que sigue siendo "fiel a su partido"

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 14:52
Diputada de Libre retira su apoyo a la Junta Directiva provisional del Congreso

Libre mantiene la postura de no respaldar ninguna propuesta que haya sido negociada entre los partidos Nacional y Liberal.

 Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.— La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Melbi Ortiz, sorprendió este viernes 23 de enero al anunciar que retira la firma que había otorgado a favor de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional (CN).

En un video publicado por la bancada de Libre, Ortiz aparece acompañada de su compañero diputado Edgardo Casaña, afirmando que rectifica su decisión y que se mantiene fiel a su partido.

“Estoy aquí para retirar la firma que di. Sigo fiel a mi partido y espero que comprendan la situación”, expresó la diputada, sin detallar las razones de su decisión.

Segundos después, tomó la palabra Casaña, quien aseguró que ninguno de los 35 diputados de Libre apoyará “la negociación del bipartidismo”.

“Esta tarde, cuando intenten elegir esa directiva producto de la negociación del bipartidismo, Libre se abstendrá de respaldar esa propuesta, de manera unánime con sus 35 diputados a nivel nacional”, afirmó el parlamentario.

Cabe recordar que el pasado 21 de enero, tras más de diez horas de deliberaciones, se eligió la Junta Directiva provisional del Legislativo.

La directiva quedó conformada por el nacionalista Tomás Zambrano como presidente; Godofredo Fajardo, del Partido Demócrata Cristiano (DC), como vicepresidente; y Carlos Ledesma, también del Partido Nacional, como secretario.

Esta composición recibió el respaldo de los 49 diputados del Partido Nacional, 35 votos del Partido Liberal y la bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU).

En el caso de Libre, únicamente la diputada Melbi Ortiz votó a favor en esa ocasión; sin embargo, este viernes anunció que se arrepiente de su decisión y que se unirá a sus compañeros que se opusieron.

Este viernes 23 de enero se instalará el nuevo Congreso Nacional para el periodo 2026-2030. La primera sesión estaba programada para las 11:00 de la mañana, pero fue pospuesta para las 3:00 de la tarde.

Libre, por su parte, mantiene la postura de no respaldar ninguna propuesta que haya sido negociada entre los partidos Nacional y Liberal.

