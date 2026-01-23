  1. Inicio
¿Cuánto ganarán los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional?

Además de su salario, cada diputado tendrá gastos de representación. ¿Cuánto cobrarán?

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 11:32
Desde este 23 de enero quedará instalada la Junta Directiva en propiedad del CN.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) tendrá desde este 23 de enero a su Junta Directiva en propiedad, encabezada por Tomás Zambrano del Partido Nacional que dirigirá al Poder Legislativo por el período 2026-2030.

La cámara ahora se aprestará a instalar la primera legislatura este 25 de enero y así ser inaugurado el período de sesiones; la próxima cita será el 27 cuando Nasry Asfura tome posesión en el CN.

La ley establece que la Junta Directiva en propiedad debe estar conformada por un presidente, al menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y un número ilimitado de miembros alternos.

Entre sus funciones figuran el nombramiento de los integrantes de la Comisión Permanente y del pagador especial del Poder Legislativo, así como la coordinación con las jefaturas de bancada y la definición de la agenda de trabajo del Congreso Nacional.

¿Cuánto ganarán

El portal de transparencia del Congreso Nacional establece los salarios para los congresistas, incluyendo a sus directivos.

El presidente tiene un salario bruto de 151,911 lempiras mientras que los tres primeros vicepresidentes devengarán L 110,862 sin deducciones.

A partir del vicepresidente IV y V baja un poco y su sueldo bruto es de L 107,500 mensuales; en tanto, el sexto vicepresidente -y hasta un séptimo- cobrará L104,500 bruto.

Tomás Zambrano dirigirá el Congreso Nacional hasta enero del 2030.

También está el puesto de vicepresidente alterno que devenga L 102,500 y aquí se pueden nombrar hasta seis personas.

El siguiente puesto en importancia es el de secretario que cuenta con un pago de 110,862 lempiras al mes y el segundo secretario L 107,500; el secretario alterno L 97,833.33 y los prosecretarios desde L 97,833.33 hasta los 100,204.33 lempiras mensuales (hay dos prosecretarios).

Además, cada diputado tiene gastos de representación que sirven para el pago de su vehículo, arrendamiento, comida y movilización entre el departamento que reside hacia la capital.

Los jefes de bancada contarán con un sueldo de 110,862 lempiras, L 90,892.42 para los propietarios y 54,535.45 para los suplentes.

Cada parlamentario tiene deducciones como Impuesto Sobre la Renta (ISR), Injupemp y otras.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

