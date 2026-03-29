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¿Cuáles son los destinos imperdibles para vacacionar durante Semana Santa 2026?

Esta temporada se convierte en una oportunidad para redescubrir los distintos atractivos que el país ofrece a las familias, jóvenes y adultos. Honduras tiene playas, parques y balnearios para visitar

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 15:34
¿Cuáles son los destinos imperdibles para vacacionar durante Semana Santa 2026?

Las playas sonlos principales destinos turísticos que los hondureños visitan durante la Semana Santa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras destaca por su riqueza natural y turística, que combina playas paradisíacas, montañas impresionantes, turismo religioso, historia y aventuras para todos los gustos.

Durante el feriado de Semana Santa miles de hondureños se movilizan hacia estos destinos, aprovechando los días libres para descansar, disfrutar de la naturaleza, conocer la cultura local y participar en actividades recreativas y religiosas.

Esta temporada se convierte en una oportunidad para redescubrir los atractivos del país y compartir experiencias en familia o con amigos.

Veraneantes comienzan a salir de Tegucigalpa por la Semana Santa 2026

Entre las opciones más destacadas se encuentran las playas de ensueño que tiene el país, como Islas de la Bahía, que esta rodeada de aguas cristalinas y arenas blancas, las cuales invitan a relajarse, practicar snorkel, buceo o disfrutar de paseos en lancha.

Además, las playas del litoral atlántico, como Trujillo, Tela y La Ceiba, ofrecen opciones para relajarse junto al mar, practicar deportes acuáticos y disfrutar de la gastronomía local con vistas impresionantes al océano.

Las ruinas de Copán son una de las opciones turísticas por los hondureños que les gusta la aventura y conocer la historia de Honduras.

Las ruinas de Copán son una de las opciones turísticas por los hondureños que les gusta la aventura y conocer la historia de Honduras.

 (Foto: EL HERALDO)

Para los que prefieren estar más en contacto con la naturaleza, Honduras cuenta con montañas y reservas biológicas; lugares como La Tigra, Celaque y los alrededores de La Ceiba brindan experiencias de senderismo, observación de flora y fauna, y aventura al aire libre, ideales para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Copán Ruinas también sigue siendo un destino imperdibles durante la Semana Mayor, sus majestuosas estructuras mayas y museos permiten conocer la riqueza cultural del país y revivir la historia de una civilización milenaria, atrayendo a turistas de todas las edades.

Durante la Semana Santa las actividades religiosas no pueden faltar, y ciudades como Comayagua y Tegucigalpa ofrecen opciones de turismo religioso y cultural.

De igual manera, diferentes ciudades del país, cuentan con iglesias coloniales, realizan procesiones y tradiciones que permiten a los visitantes sumergirse en la historia y espiritualidad del país, mientras disfrutan de la gastronomía y la hospitalidad local.

Rincones pintorescos y atractivos de Honduras para visitar en Semana Santa

Para quienes buscan opciones rápidas, Tegucigalpa y sus alrededores ofrecen parques nacionales, cascadas y pueblos pintorescos como Valle de Ángeles, perfectos para disfrutar un día completo en familia o con amigos sin alejarse demasiado de la capital.

La ciudad colonial de Comayagua se ha vuelto uno de los puntos más visitados, debido al turismo religioso.

La ciudad colonial de Comayagua se ha vuelto uno de los puntos más visitados, debido al turismo religioso.

 (Foto: EL HERALDO)

Las autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) prevén que para esta semana, unos 2.5 millones de hondureños se movilicen para los diferentes sitios que ofrece Honduras.

Los diferentes destinos para explorar y disfrutar convierten a Honduras en un país único para vacacionar.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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