Defensa de Luis Redondo recusará a jueza por declaraciones sobre peligro de fuga

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal de Luis Redondo presentará una recusación contra Anny Belinda Ochoa, jueza asignada para conocer el caso contra la extinta Comisión Permanente, tras considerar que su participación podría comprometer la "imparcialidad en el proceso penal que se sigue contra el exfuncionario". El recurso será interpuesto por los abogados Manuel Antonio Díaz Galeas y Juan Fernando Molina Godoy, que solicitarán que la jueza que conocerá la causa sea separada del conocimiento, y que se designe a otro juez natural. Según el escrito, la inconformidad de la defensa surge a raíz de una conferencia de prensa ofrecida por Ochoa el 23 de octubre, un día después de admitir el requerimiento fiscal contra Redondo, 12 diputados de la Comisión Permanente y el gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la jueza se refirió a las decisiones adoptadas respecto a las personas que no presentaron su carta de presentación voluntaria.

“De los peticionados por el Ministerio Público, en lo que derecho correspondía, se resolvió... a las personas que no se personaron, también se actuó con lo que el derecho ya establece, la normativa procesal penal, ante el inminente peligro de fuga”, expresó la togada, según la cita incorporada en el recurso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según apoderados legales del expresidente del Congreso Nacional, las declaraciones "constituyen una valoración extraprocesal que podría afectar la apariencia de objetividad e imparcialidad que debe prevalecer en la administración de justicia". En el escrito, los representantes legales de Redondo argumentan que la jueza expresó fuera del procedimiento un criterio concreto sobre el riesgo procesal atribuido a los acusados, pese a que esa circunstancia deberá examinarse durante el desarrollo de la causa. La recusación aclara que el cuestionamiento no se basa en una supuesta prohibición de que la juzgadora explique las actuaciones de su despacho, sino en que, al hacerlo, habría exteriorizado una valoración sobre un aspecto directamente relacionado con las decisiones judiciales adoptadas.

A criterio de la defensa, la referencia al supuesto peligro de fuga constituye un elemento que debe analizarse para determinar si se configura la causal prevista en el Código Procesal Penal. Por ello, solicitarán que se valore si las declaraciones públicas de Ochoa comprometen la imparcialidad con la que debe conocer el proceso penal contra Redondo y los demás imputados. La presentación de la recusación busca que se examine la continuidad de la jueza natural designada en el conocimiento de la causa, a partir de los argumentos expuestos por la defensa.

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