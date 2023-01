Defensa de JOH solicitará reprogramación del juicio; no quieren nexos con “El Tigre” Bonilla y exoficial Mauricio Hernández

“Yo (Reymond Colón) me voy a oponer porque quiero que Juan Orlando Hernández se enjuicie por separado de esos individuos (Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla y Mauricio Hernández)”, agregó la defensa legal del exmandatario hondureño

“Eso podría ser dañino porque lo están asociando automáticamente con dos individuos con los que nunca ha tenido ninguna relación y que según el juez y la Fiscalía son participantes en la misma conspiración, aunque no se conozcan”, explicó Colón a los periodistas que se encontraban afuera de la Corte de Estados Unidos.

“Voy a usar mis tácticas para decirle al tribunal que ellos son narcotraficantes y que mi cliente no lo es. Espero hacer la solicitud esta noche”, aseguró el togado de nacionalidad puertorriqueña.

“No hemos visto nada que lo pueda inculpar, todo lo que hemos visto, son escuchas que dicen que es un hijo de p... (JOH), que nos va a llevar a la cárcel, que no se quiere comunicar con nosotros... no tienen nada y por eso están tratando de unirlo con otros narcotraficantes”, expuso Colón.

La defensa de JOH asegura que, hasta el momento, no ha visto una tan sola prueba de la Fiscalía que pruebe la culpabilidad del expresidente Hernández.

El diario mexicano El Universal, reveló los supuestos vínculos del exmandatario hondureño (2014-2022) con el hijo de “El Chapo” Guzmán, quien también guarda prisión por narcotráfico en Estados Unidos y el apoderado legal de Hernández lo calificó como ridículo.

“Juan Orlando no ha tenido relación con bisabuelos del Chapo, abuelos del Chapo, ni con El Chapo, ni con sus hijos o nietos, ni con los que no han nacido todavía, es ridículo y algo que no tiene ningún sentido”, opinó el profesional del derecho.