¿Qué papel jugaría la CIA en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández?

Esta no es la primera vez que la CIA es mencionada en medio del proceso contra el exgobernante hondureño acusado de tres casos por narcotráfico. En julio del año pasado, el mismo Colón aseguró que la CIA mantiene supuestas pruebas clasificadas en contra del expresidente hondureño.

”Solo conozco pruebas no clasificadas. Tenemos un litigio en término de las pruebas que están clasificadas por la CIA. Parece que la CIA no se la quiere entregar al gobierno y si no la entregan voy a pedir que se descarguen todos los cargos”, dijo en ese momento el abogado defensor.

Según Colón si la CIA no presenta la pruebas que mantienen clasificada “el juez va a tener que anular el caso porque si no nos dan esas pruebas no podemos formar una defensa profunda. Están negando el debido proceso”.

+¿Por qué la CIA no confía en la DEA?

Adicionalmente, el lunes 3 de enero dijo que la CIA no quiere “presentar información” sobre el caso del expresidente de Honduras a la Administración de Control de Drogas (DEA). A su criterio la información que no quiere presentar la CIA podría comprometer intereses delicados, donde se revelan “identidades, nombres, recursos de seguridad nacional y otras agencias que tienen poder geoespacial de información “secreta y sensitiva” para el caso del exmandatario.