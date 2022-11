Ruido en la cárcel e inseguro traslado: las quejas que expuso la defensa de Juan Orlando Hernández durante audiencia

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El abogado Raymond Colón, parte del equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández, expuso ante el juez Kevin Castel una serie de quejas relacionadas al trato de su defendido en el Centro de Detención Metropolitana (MDC) de Brooklyn durante la audiencia desarrollada este miércoles -15 de noviembre-.

Colón se quejó, en primer lugar, que las autoridades no le permitan ingresar el cargador de su laptop, por lo que el juez Castel sugirió “cargar el aparato antes de utilizarlo”.

A continuación unos fragmentos de la conversación:

Abogado de JOH: “Puedo traer mi cargador, luego me lo quitan. Ha habido un sube y baja de nuevo en vigor. La falta del cargador implica la Sexta Enmienda”.

Juez Castel: “Carga su máquina por adelantado, ¿verdad?”

Del mismo modo, el togado se quejó de los auriculares desfasados que les proporcionó el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MDC) de Brooklyn, además de revelar el ruido que hay en la cárcel.

Abogado de JOH: “Necesitamos auriculares más nuevos, los suyos datan del 11 de septiembre”.

Reveló que el expresidente se sentía incómodo y atemorizado de compartir el transporte del Centro Metropolitano de Brooklyn con reos que “pueden haber sido parte de un grupo de terroristas”.

Abogado de JOH: “Mi cliente no se transportó solo. Se sentía incómodo en esa gran multitud. Es el expresidente de Honduras. Algunos en el transporte pueden haber sido parte de un grupo terrorista...”

Asimismo, reclamó que dentro de la prisión en la que se encuentra Juan Orlando no permiten que él se quede con los documentos de las pruebas que tienen en su contra.

Abogado de JOH: “El otro tema es la posibilidad de tener acceso a mi cliente... El descubrimiento es voluminoso, tenemos una orden de protección. He guardado todos los materiales. No dejo ninguno de los materiales con él. Pero necesita poder mirarlo cuando no estoy allí.”

También se quejó de los informes que están redactados en inglés y son enviados a JOH, alegando que pueden ser mal interpretados por la falta de claridad y diplomacia. A lo que el juez Castel ordenó que se le proporcionaran las traducciones preliminares de dichos escritos

Del mismo modo hubo descontento por el lenguahe soez que se presenta en las grabaciones como frases de “Ese hijo de p...” en relación al gobierno, pero no se tuvo una respuesta clara por parte del Juez Castel a dicho reclamo

Una vez terminada la comparecencia, Colón expusó que hay “irregularidades” en el proceso judicial que enfrenta el expresidente Hernández.

“Hemos encontrado un patrón de omisiones, que yo no creo que sea accidente o negligencia yo creo que fue intencional, yo he visto que hay un patrón de situaciones que el vídeo y el audio no sea grabado bien, o en el informe se omitan declaraciones que exculpan al expresidente”, concluyó.

JOH enfrenta cargos relacionados con la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Además, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína.

