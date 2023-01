Esta fue la conversación íntegra entre el juez Castel y la defensa de Juan Orlando Hernández

Juez : Tengo esta carta del gobierno que me deja perplejo. ¿Estados Unidos está pidiendo un aplazamiento?

AUSA Tarlow : El volumen de litigios clasificados. Comprimir puede ser demasiado agresivo. No podemos entrar en ello en este foro.

Juez Castel: ¿Por qué no pude cumplir con la fecha del juicio del 24 de abril? ¿O solo hace unos días?

Juez Castel : Podría haberlo hecho antes de hoy. Tengo mucha disponibilidad. ¿Puedo decir que regrese a las 4 pm hoy? O mañana a las 10 am?

Juez Castel: ¿Qué tal un juicio conjunto con Bonilla el 18 de septiembre?

Ray Colon: Nos mudaríamos por indemnización.

Juez Castel: Eso es generalmente lo que sucede en los casos de conspiración.

Ray Colon: No he visto la información de CIPA. Ese es el tema seminal para nosotros.

Juez Castel: ¿Está diciendo que ninguna cita funciona? Tu carta dice julio o agosto

Ray Colon: El problema con CIPA es...

Juez Castel: Pero usted dijo julio o agosto. ¿Por qué el volumen de CIPA no afecta eso?

Ray Colon: No sabemos el volumen. Voy a esa cárcel cinco días a la semana, para repasar el descubrimiento que tenemos. Pronto obtendremos 3500 materiales. Entonces la CIPA

Juez Castel: Entonces, ¿me está pidiendo que anule la fecha del juicio y no otra más?

Ray Colon: Sí

Juez Castel: Una moción de separación, podría presentarla en los próximos 30 días, ¿verdad?

Ray Colón. Sí. Este proceso de investigación de información clasificada es muy complicado.

Ray Colon: Recibí en el correo ayer de Washington, una carta pidiéndome que me tome una huella digital. Pero ya lo hice. Salió del jardín izquierdo. El gobierno dice que están hablando con otras agencias, ¿eso es la DEA? ¿La CIA?

Ray Colon: No dimos nuestro consentimiento a la fecha del 17 de marzo. ¿No depende todo esto de ellos?

Juez Castel: No estoy en condiciones de responder a eso. No he tenido problemas de demora en otros casos de CIPA.

Juez Castel: Voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya está en el expediente. ¿Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días?

Ray Colón: Sí.

Juez Castel: Estados Unidos responderá en 21 días. Voy a poner una orden en el expediente

Ray Colon: Voy a escribirle al gobierno sobre actividades del gobierno hondureño que dificultan que el abogado defensor hable con ciertas personas. Eso crea un problema para una defensa eficaz.

Ray Colon: El gobierno de Honduras ha estado poniendo trabas a nuestra defensa. ¿Qué agencia estadounidense está influyendo en la relación, la CIA o la DEA? Esta persona estaba muy dispuesta a ser entrevistada por mí. Pero ahora se lo dijo a la familia, solo con orden de un juez.

Juez Castel: ¿Un juez hondureño?

Ray Colon: Si ordena algo, asumo que el Departamento de Estado de los EE. UU. le informará al gobierno de Honduras. No creo que el actual gobierno hondureño ignore a su Señoría.

AUSA: Esta es la primera vez que escuchamos sobre esto

AUSA Tarlow: Queremos avisar a su Señoría, estamos investigando conflictos de intereses con un nuevo abogado. Podemos solicitar una audiencia de Curcio. Además, queremos excluir el tiempo de la Ley de juicio rápido hasta el 18 de septiembre, para discutir cualquier posible resolución previa al juicio.

Juez Castel: Otorgo una continuación hasta el 18 de septiembre de 2023 y excluyo el tiempo de la Ley de juicio rápido hasta entonces. Alineo los plazos de la moción con el juicio del 18 de septiembre [de Tigre Bonilla], con la conferencia final previa al juicio en julio.

La audiencia terminó y los alguaciles se llevaron a Juan Orlando Hernández otra vez a la celda de detención.