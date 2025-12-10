Inauguran sala de cuidados intensivos neonatales en el hospital de Comayagua

La inauguración de esta sala forma parte de una serie de espacios neonatales que han comenzado a funcionar en otros centros asistenciales, como los hospitales de Juticalpa y La Paz.

El centro hospitalario se prepara para iniciar la atención especializada de recién nacidos con complicaciones, un servicio que hasta ahora era limitado en la zona central del país.

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Santa Teresa, en Comayagua, contará desde enero con una nueva Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales .

Durante un recorrido por la nueva obra, el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, quien asistió en representación de la presidenta Xiomara Castro, señaló que estas obras buscan fortalecer la capacidad pública de atención hospitalaria y mejorar la respuesta a emergencias pediátricas.

El funcionario destacó que en distintas regiones del país se construyen nuevos hospitales que estarán equipados y contarán con personal especializado.

Autoridades de la Secretaría de Salud detallaron que la nueva sala neonatal del Hospital Santa Teresa requirió una inversión que supera los 67 millones de lempiras. La institución señaló que este es uno de los proyectos más importantes para reforzar la atención materno-infantil en la región.

Además de la nueva unidad, el hospital ha recibido una serie de mejoras en los últimos dos años, con una inversión aproximada de 200 millones de lempiras.

Entre los avances resaltan la instalación de una planta de oxígeno líquido y un sistema propio para el tratamiento de desechos hospitalarios, que permite la incineración segura de residuos.

El centro asistencial también cuenta ahora con dos generadores eléctricos y nuevos equipos en áreas como lavandería, quirófano, cocina e imagen.

Parte de estas mejoras han sido posibles con el apoyo del Gobierno de Japón, que ha colaborado con equipamiento para reforzar la capacidad operativa del hospital.