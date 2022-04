Defensa de expresidente Hernández considera no interponer recurso de reposición

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández estaría considerando no interponer un recurso de reposición en el caso de extradición que enfrenta el hondureño ante la justicia de Estados Unidos.

El líder del Partido Nacional ya ha hecho uso de otros recursos, como el de amparo y de apelación, luego del fallo que dictó el juez Edwin Ortez que lo deja a las puertas de la extradición. Hernández es señalado por tres delitos vinculados al narcotráfico, luego de ser mencionado en varios juicios a narcotraficante hondureños en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“La reposición es conocido como un recurso no efectivo porque no tiene más que pedir reconsideración, entonces no hemos tomado la decisión”, dijo la abogada Rosa Elena Bonilla, parte del cuerpo legal de JOH.