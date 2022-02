Defensa de JOH apela para que cumpla arresto en casa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exmandatario Juan Orlando Hernández cumple hoy 96 horas de arresto, solo, en una amplia pero vacía habitación de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales.



El equipo de abogados que lleva su defensa apeló la decisión del juez Edwin Francisco Ortez Cruz de dictarle detención provisional. A pocas horas de que se cumplieran los tres días hábiles tras la audiencia de información, los profesionales del Derecho presentaron una solicitud de apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el exmandatario deje las instalaciones de los Cobras y siga con su sentencia en arresto domiciliario.



El Poder Judicial deberá responder a la solicitud en los próximos tres días hábiles. Aunque los abogados no ofrecieron mayor información sobre los argumentos, el acuerdo de extradición entre Honduras y otros países establece que se debe garantizar el debido proceso, el respeto a la integridad física, psíquica y moral del o los reclamados, así como los demás derechos y garantías.



En la audiencia de información, el exmandatario le expresó al juez natural que lleva su causa que sentía miedo por las turbas que se formaban en los alrededores de los Cobras.



La defensa de Hernández afirmó que está “emocionalmente fortalecido”, mientras que su esposa, Ana García de Hernández, denunció que no se respetaron sus derechos.



En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos afirmó que durante la detención no observaron uso de la fuerza y tampoco que “el imputado haya resultado con lesiones por parte de los agentes al momento de su captura, traslado y presentación a medios”.

Sin embargo, la defensa de Hernández insiste que su defendido estará más seguro en su residencia y aunque la petición fue denegada el mismo día que se solicitó, la defensa apeló la decisión.