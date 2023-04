Cuatro meses de salario les adeuda Secretaría de Seguridad a 566 oficiales de Policía

En un inicio, la idea fue crear 300 plazas para profesionales universitarios de distintas áreas, sin embargo, las máximas autoridades policiales nunca esperaron la avalancha de egresados universitarios que se postularían por un puesto de trabajo.

Ante la incertidumbre de no saber si les pagarán o no, al menos una decena de oficiales auxiliares ya habría solicitado la baja en la Policía Nacional, al no ver una respuesta de la cúpula policial.