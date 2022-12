“¿Por qué miran? ¡Sigan corriendo!”: aspirante narra detalles sobre el mortal día en la Anapo

Una de las primeras en reaccionar fue la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva , quien argumentó en el foro Frente a Frente que “esa bienvenida con maletas me la acabo de desayunar, porque yo no sabía que tenían que llevar la maleta y que con lo que llevaran en la maleta (debían correr), si yo hubiera sabido le hubiera dicho a los civiles: ‘no lleven nada’, pero no lo sabía”, dijo la experta forense.

-“¿Y cuando alguien se rehúsa a eso?”, increpó nuevamente el reportero.

- “No le pasa nada, no le va a pasar nada... Si eso es opcional, ahí nadie está a la fuerza reclutado, no es un servicio militar obligatorio, eso es opcional”, enfatizó.

-“Pero, ¿tampoco lo declinan de su aspiración, entonces?”, insistió el periodista de EL HERALDO.

-“No está siendo evaluado, no está en examen, no es parte de una cátedra, no es parte de una clase. No, nadie le va a decir nada, si no quiere y no puede, no puede pues. Hay gente que le dieron tres meses para prepararse físicamente, pero hay gente que llegó bien preparada y hay gente que no llegó preparada, entonces eso no es obligatorio”, agregó.