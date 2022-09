Las dos cosas que Julissa Villanueva cree pudieron causar muerte de tres aspirantes en la Anapo

La funcionaria, quien se ha caracterizado por opinar sobre temas de impacto que han marcado a la sociedad hondureña en la búsqueda de justicia, dijo durante una entrevista para un canal de televisión que “no hay dolo, no hay una mala intención de la policía de generar daño a esta gente”, pero reconoció que sus muertes deben ser tomadas como ejemplo para erradicar las prácticas que demandan esfuerzo físico a jóvenes que en unos cuantos meses serán subinspectores y que desempeñarán labores administrativas.

Posteriormente, para las 2:30 de la tarde, se convoca a formación a los aspirantes, quienes “comienzan a hacer los cursos de iniciación”, explicó.

La funcionaria se refirió al polémico video en el que se observa a los aspirantes correr mientras cargan sus maletas bajo un fuerte sol.

“Esa bienvenida con maletas me la acabo de desayunar, porque yo no sabía que tenían que llevar la maleta y que con lo que llevaran en la maleta (debían correr) y si yo hubiera sabido le hubiera dicho a los civiles: ‘no lleven nada, pero no lo sabía’”, dijo la experta forense.

Durante esa prueba inicial, la doctora explicó que los 500 jóvenes comenzaron a hacer un ejercicio que duró entre 15 a 35 minutos, “no más de una hora, con las maletas en una veloz carrera”, enfatizó.

“Hoy, directamente, para mí, (ese ejercicio) incide en los hechos, por las condiciones particulares de cada quien”, dijo a criterio personal, cuestionando el entrenamiento tras el que murieron tres aspirantes.