80 días de angustia para familiares de las víctimas en la Anapo: “No nos dicen nada”

Protagonizaron una tierna despedida y Ronal le dijo a su amada que “dentro de un mes me va a traer a mis pelones para poderlos ver”, pero ese reencuentro nunca llegó.

Al llegar al lugar se formó en la fila de aspirantes -eran unos 500- y comenzó a atravesar el portón de ingreso, mientras pensaba en lo que aprendería en esas casi 20 semanas de internamiento. Incluso, bromeó con su esposa, Wendoly Cruz, advirtiéndole: “Yo voy a pasar por esto y después me va a tener que hacer el saludo (policial)”, ante lo cual ambos rieron y se prometieron ser fuertes en el proceso.

Y además de Ronal, otros dos jóvenes murieron y las causas de su extraño fallecimiento aún no han sido esclarecidas, aunque EL HERALDO conoció desde voces oficiales que la causa principal que se contempla hasta el momento es que pudo ser por asfixia, pero no se ha podido determinar qué tipo.

No obstante, Ronal no fue el único que presentó extraños síntomas, según registros dados por la Secretaría de Seguridad en una conferencia de prensa emitida más de un mes después de la tragedia, donde se estableció que 42 aspirantes ingresaron a centros asistenciales en su primer día de actividades.

“Era un joven honesto, servicial, le gustaba alegrar el momento; era muy amigable, hacía bromas, era superalegre, le gustaba la playa, le gustaba jugar con sus niños. Llegaba y no le importaba ponerse a jugar muñecas con la niña, a jugar al salón de belleza, no tenía pena de hacer eso”, siguió relatando Cruz, con mucho dolor en su voz pero a la vez con esa fortaleza que como madre deberá inculcar a sus hijos ante el difícil panorama de crecer sin su padre.

Incluso, hubo inconsistencias desde el inicio, pues durante su charla con este rotativo, Wendoly Cruz también dijo que a diferencia de otros dolientes, ella no supo de inmediato que su esposo había muerto, pues se enteró de lo ocurrido en la Anapo a través de las noticias, pero jamás imaginó que él estaba entre las víctimas, ya que Ronal fue llevado a un hospital ese mismo domingo y su muerte se reportó en horas de la madrugada del día siguiente, hasta que fue ingresado a la Morgue del Ministerio Público a las 12:30 de la mañana.

Mientras los hijos de Kevin y Ronal no alcanzan a comprender su ausencia, sus otros familiares también viven con la duda de qué fue lo que ocurrió en el recinto policial, pues no han podido hablar con los demás aspirantes que fueron afectados y las autoridades tampoco han sostenido comunicaciones directas con ellos para informar los avances en las investigaciones.

Es así que las familias de los tres aspirantes muertos dejaron en manifiesto ante EL HERALDO el dolor que atraviesan, la incertidumbre ante la falta de respuesta de las autoridades y hasta el miedo de una mortal represalia si revelan sus identidades al narrar el suplicio tras perder a sus seres queridos.

“Ahorita no sabemos nada, hay tantas versiones que no sabemos qué pensar, qué creer. Por eso estamos a la espera de ver los resultados de la autopsia, el dictamen de medicina forense y a partir de ahí esclarecer qué es lo que pasó, pero no nos dicen nada”, concluyó Wendoly.

“Es claro y evidente que no fue algo circunstancial, sino que como dijo el abogado y diputado al Congreso Nacional, Yuri Sabas, culpables hay”, añadió otro de los entrevistados, por lo que dijo que las familias afectadas no descartan conformar un equipo legal para que los represente en una demanda exigiendo justicia.

