¿Cuándo será la audiencia de declaración de imputado de Juan Orlando Hernández?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el anuncio de su retorno a Honduras, el Juzgado de Letras natural programó la audiencia de declaración de imputado para el expresidente Juan Orlando Hernández.
"En un principio, lo que el juez natural resolvió es que se admitiera la presentación voluntaria del imputado Juan Orlando Hernández Alvarado, y se ha señalado la audiencia de declaración de imputado para el jueves 3 de agosto a las 9 de la mañana", explicó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.
Duarte explicó que, como parte del proceso, se ordenó la suspensión temporal de las órdenes de captura y la alerta roja que habrían sido emitidas para ser ejecutadas por las organizaciones policiales y de seguridad a nivel nacional e internacional.
"Por lo pronto, se está ordenando notificar esta decisión a la Secretaría de Seguridad, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dirección Policial de Investigaciones, Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), e Instituto Nacional de Migración, y el objetivo es que las instituciones den cumplimiento a lo resuelto por el juzgado", apuntó.
Sin embargo, el portavoz señaló que la orden de captura, y alerta roja en contra del exmandatario podrían a recobrar vigencia de manera automática salvo que el juzgado disponga la suspensión definitiva.
Pese a eso, las autoridades judiciales revelaron que la audiencia inicial a Hernández realizará en el salón de prensa la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y será manejada por un juez natural.
Sobre el caso
A Juan Orlando Hernández se le imputa el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) desde el 11 de octubre de 2023, junto al también expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), mediante fondos provenientes de instituciones públicas y fundaciones que formaron parte de campañas políticas.
Los delitos por los que enfrenta Hernández en Honduras son fraude y lavado de activos, en el que también fueron acusados otros exfuncionarios.