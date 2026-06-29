¿Cuándo será la audiencia de declaración de imputado de Juan Orlando Hernández?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el anuncio de su retorno a Honduras, el Juzgado de Letras natural programó la audiencia de declaración de imputado para el expresidente Juan Orlando Hernández.

"En un principio, lo que el juez natural resolvió es que se admitiera la presentación voluntaria del imputado Juan Orlando Hernández Alvarado, y se ha señalado la audiencia de declaración de imputado para el jueves 3 de agosto a las 9 de la mañana", explicó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

Duarte explicó que, como parte del proceso, se ordenó la suspensión temporal de las órdenes de captura y la alerta roja que habrían sido emitidas para ser ejecutadas por las organizaciones policiales y de seguridad a nivel nacional e internacional.