¿Cuáles son los acuerdos que alcanzaron las enfermeras auxiliares con la Sesal?

Tegucigalpa, Honduras.-El lunes comenzó como una jornada más de incertidumbre en los hospitales públicos de Honduras. Desde temprano, las enfermeras auxiliares mantenían su protesta, firme después de 22 días de paralización de labores en distintas regiones. Sin embargo, la tensión empezó a disiparse por la tarde, cuando se anunció la firma de un acuerdo con la Secretaría de Salud (Sesal). La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) comunicó que, tras largas conversaciones, se alcanzaron consensos que permiten el retorno a los puestos de trabajo. El punto más celebrado fue la garantía de que no habrá represalias: la Sesal dejó sin efecto las audiencias de descargo que habían sido notificadas a varias trabajadoras durante el conflicto. El acuerdo llegó tras semanas en que el sistema de salud resentía la ausencia de personal auxiliar, vital para la atención en hospitales y centros de salud. Pacientes con consultas y procedimientos atrasados recibieron la noticia como un respiro, a la espera de que los servicios se normalicen en los próximos días. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La viceministra de Salud, Nerza Paz, informó que con el acuerdo se permitirá la normalización de la atención en los hospitales y centros de salud. “Se firmó un acta de compromiso y gracias a Dios las cosas retornan a su normalidad”, expresó Paz.

"Habían citado más de 200 audiencias de descargo; sin embargo, todo eso quedó automáticamente ya resuelto, en vista el acta de compromiso dice que no habrá despidos las compañeras", dijo a EL HERALDO, Josué Orellana, presidente de la ANEEAH. El acta indica que las audiencias de descargo que fueron citadas antes del 17 de septiembre se desarrollarán, pero no se aplicará ningún tip de sanción contra las enfermeras. Orellana indicó que son cerca de 65 las que se hicieron antes de esa fecha, de las cuales quedan pendientes unas 20. Otros de los beneficios que logró el gremio luego de los 22 días de protesta y movilizaciones a nivel nacional fue que se hagan los pagos que estaban pendientes desde hace varios años a los enfermeros. La Sesal recibirá el listado para revisar y acreditar la deuda acumulada desde 2022, incluyendo el pago del zonaje, salarios atrasados y otros beneficios.

También se pagará la turnicidad correspondiente a diciembre de 2024 a más tardar en diciembre de 2025, y se entregarán de inmediato los nombramientos pendientes de 2024 y 2025.

"Con el pago de deudas nosotros presentaremos este martes a la Sesal los listados correspondientes, mediante oficio para que se haga la revisión correspondiente y a cargar los pagos de todos los compañeros que se les adeuda hasta la fecha", indicó. En cuanto a las reasignaciones y reclasificaciones del personal, la ANEEAH entregará este martes los listados para que los jefes de personal ejecuten los cambios acordados. El personal deberá continuar ejerciendo sus funciones bajo el perfil oficial de “Auxiliar de Enfermería”, avalado por la ANEEAH y el Servicio Civil. Además, el gremio logró la reactivación de descuentos de planilla, que financian beneficios sociales para los afiliados, se volverán a aplicar de manera ininterrumpida a partir de octubre de 2025. "Esto asegura los beneficios sociales que tiene la organización con sus agremiados", apuntó Orellana.