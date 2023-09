Cruzaron el Darién con su hija especial en hombros: travesía de venezolanos para llegar a Honduras

DANLÍ, EL PARAÍSO.- En su difícil travesía en busca del sueño americano, los migrantes venezolanos atraviesan Centroamérica enfrentando una serie de obstáculos. Uno de estos desafíos es la travesía por la selva del Darién, una región ubicada entre Colombia y Panamá. Entre los migrantes que han experimentado esta odisea se encuentra la familia de don Eduardo Ramón Macho, quien, con tres niñas en sus hombros -una con microcefalia-, compartió a El Heraldo los horrores que vivieron durante esta pesadilla.

“Salí (de Venezuela) hace 15 días.Vengo con mi esposa y mis tres hijas”, dijo don Ramón, quien actualmente permanece en Danlí, El Paraíso, al oriente del país.

“Pasamos el Darién, yo la cargué a ella (su hija menor con microcefalia) como un canguro. Nos cayó agua lluvia, a ella me le dio fiebre. En Nicaragua me caí de un autobús, se abrió la puerta y me salí, ando raspado aquí y la espalda”, relató mientras exponía sus cicatrices a la cámara.