Corte Suprema de Justicia respalda adhesión de Honduras al Convenio de Budapest

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una opinión favorable sobre la adhesión de Honduras al Convenio sobre la Ciberdelincuencia y sus protocolos, internacionalmente conocido como Convenio de Budapest.

La decisión se produjo luego de que los magistrados conocieran una presentación realizada por la Sala de lo Penal, instancia que también incorporó una serie de observaciones adicionales al documento antes de su remisión al Congreso Nacional.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la opinión favorable fue aprobada por el pleno tras analizar el alcance del convenio y los aportes formulados durante la exposición.

“Luego de haber conocido la presentación de la Sala de lo Penal, se le hicieron también unos agregados que serán remitidos al Congreso Nacional”, indicó Silva.