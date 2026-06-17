Su pareja la acompañó hasta el final y grabó evidencias: últimas horas con vida de la chef Sandra

Juan Fernando Lobo fue una de las últimas personas que vio con vida a la chef Sandra Díaz del Valle, pero también estuvo presente cuando ella falleció. No la dejó sola ni un momento.
Un nuevo video de cuando la chef Sandra fue atendida en una clínica privada muestra que Lobo permaneció con ella casi en todo momento, por lo que se logra apreciar al hombre.
El video de la chef, además de revelar cómo fueron sus últimos minutos con vida, también muestra que su pareja grabó varios de los procedimientos que le realizó el médico.
Uno de los momentos en los que se observa a Lobo grabando fue justamente cuando le aplicaron la inyección en la nuca a Sandra. Esto sirve como evidencia de que el procedimiento se llevó a cabo y es precisamente uno de los aspectos que investiga el Ministerio Público para determinar si la inyección fue el detonante de su muerte.
Cuando la chef Sandra comenzó a sentir dolor en el cuello, llamó a su pareja, Juan Fernando, quien la acompañó a la clínica. También fue él quien tuvo que trasladarla al Hospital Escuela, donde recibió la terrible noticia de que ya no tenía signos vitales.
En el video que salió a la luz se observa a Juan Fernando Lobo junto a ella en todo momento: mientras permanecía en la camilla y también cuando le aplicaron la inyección. Sin embargo, no se logra observar el momento en que intentaron reanimarla, ya que no respondió a las maniobras médicas.
Luego de que el doctor Pablo Cerritos intentó reanimar a la chef sin obtener resultados positivos, le indicó a la pareja que la trasladara al Hospital Escuela.
Lobo bajó a su prometida en una silla de ruedas y la subió a su vehículo, pero al llegar al Hospital Escuela se confirmó que ya no presentaba signos vitales.
Fue así como Lobo acompañó hasta el final a su prometida, quien falleció el pasado 10 de junio, el mismo día en que cumplía 46 años de edad.
Las autoridades aún investigan la causa de muerte de la chef. Aunque una de las hipótesis apunta a un posible procedimiento médico inadecuado, esto todavía no ha sido confirmado oficialmente.
Sandra y Juan Fernando tenían varios meses de relación. Incluso, en mayo de 2026, él publicó un video en el que le pidió matrimonio. A siete días de la tragedia, aún no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.
A siete días de la tragedia, aún no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.