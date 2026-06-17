Cecilia García revela detalles de su boda con Agustín Auzmendi: ¿Cuándo se casarán?

El delantero argentino Agustín Auzmendi atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal junto a la hondureña Cecilia García.
El exgoleador de Motagua sorprendió a sus seguidores en mayo pasado cuando decidió dar un paso importante en su relación y le pidió matrimonio a su pareja.
La propuesta tuvo lugar en Honduras, donde nació la historia de amor que deslumbró en redes sociales.
Cecilia García es una reconocida modelo, influencer y exreina de belleza hondureña.
Las imágenes del romántico compromiso rápidamente se viralizaron y recibieron miles de reacciones y mensajes de felicitación.
El emotivo momento quedó inmortalizado en fotografías que ambos compartieron con sus seguidores, confirmando oficialmente su compromiso.
Cecilia no dudó en responder con un rotundo "Sí, acepto", provocando una ola de comentarios positivos entre sus fanáticos.
La relación entre ambos se hizo pública durante 2024, cuando comenzaron a compartir fotografías en sus redes sociales.
Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más seguidas y comentadas por los aficionados al fútbol hondureño.
En redes sociales, Auzmendi y Cecilia suelen compartir imágenes de sus viajes, celebraciones y actividades cotidianas.
Durante su etapa en Motagua, Cecilia acompañó constantemente al atacante argentino, ganándose también el cariño de los seguidores azules.
El vínculo se fortaleció mientras Auzmendi continuaba desarrollando su carrera profesional en Argentina, tras salir de Motagua.
Ahora ambos tienen una linda hija.
Ahora la pareja ya comienza a planificar uno de los acontecimientos más importantes de sus vidas: su boda.
En declaraciones brindadas a TVC, Cecilia García reveló que por ahora lo único definido es la fecha, que estaría prevista para el 26 o 27 de diciembre de 2027.
Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el lugar de la ceremonia, todo apunta a que Honduras sería el escenario elegido para unir en matrimonio al futbolista argentino y a la influencer hondureña.