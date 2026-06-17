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Cecilia García revela detalles de su boda con Agustín Auzmendi: ¿Cuándo se casarán?

La pareja ya comienza a planificar uno de los acontecimientos más importantes de sus vidas

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 14:50
Cecilia García revela detalles de su boda con Agustín Auzmendi: ¿Cuándo se casarán?
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El delantero argentino Agustín Auzmendi atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal junto a la hondureña Cecilia García.

Fotos: Cortesía.
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El exgoleador de Motagua sorprendió a sus seguidores en mayo pasado cuando decidió dar un paso importante en su relación y le pidió matrimonio a su pareja.
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La propuesta tuvo lugar en Honduras, donde nació la historia de amor que deslumbró en redes sociales.
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Cecilia García es una reconocida modelo, influencer y exreina de belleza hondureña.
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Las imágenes del romántico compromiso rápidamente se viralizaron y recibieron miles de reacciones y mensajes de felicitación.
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El emotivo momento quedó inmortalizado en fotografías que ambos compartieron con sus seguidores, confirmando oficialmente su compromiso.
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Cecilia no dudó en responder con un rotundo "Sí, acepto", provocando una ola de comentarios positivos entre sus fanáticos.
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La relación entre ambos se hizo pública durante 2024, cuando comenzaron a compartir fotografías en sus redes sociales.
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Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más seguidas y comentadas por los aficionados al fútbol hondureño.
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En redes sociales, Auzmendi y Cecilia suelen compartir imágenes de sus viajes, celebraciones y actividades cotidianas.
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Durante su etapa en Motagua, Cecilia acompañó constantemente al atacante argentino, ganándose también el cariño de los seguidores azules.
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El vínculo se fortaleció mientras Auzmendi continuaba desarrollando su carrera profesional en Argentina, tras salir de Motagua.
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Ahora ambos tienen una linda hija.

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Ahora la pareja ya comienza a planificar uno de los acontecimientos más importantes de sus vidas: su boda.
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En declaraciones brindadas a TVC, Cecilia García reveló que por ahora lo único definido es la fecha, que estaría prevista para el 26 o 27 de diciembre de 2027.
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Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el lugar de la ceremonia, todo apunta a que Honduras sería el escenario elegido para unir en matrimonio al futbolista argentino y a la influencer hondureña.
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